Il bancomat più alto al mondo: dove prelevare a più di 4.000 metri di altezza L’ATM da Guinness World Record funziona proprio come un comune bancomat solo che per arrivarci bisogna raggiungere i 4.693 metri di altitudine.

L’ATM da Guinness World Record

C'è un ATM da Guinness World Record e si trova a Gilgit Baltistan, in Pakistan, sul Khunjerab Pass, il valico di frontiera internazionale più asfaltato del mondo, che unisce il Pakistan con la Cina sud occidentale. Si trova a 4.693 metri di altezza ed è il bancomat più alto del mondo che permette di prelevare denaro, pagare bollette ed effettuare bonifici interbancari tra le vette delle montagne del Pakistan.

Il bancomat più alto d’Italia

L'ATM da Guinness World Record è gestito dalla Banca nazionale del Pakistan (NBP). E, anche se oggi rappresenta una vera e propria attrazione turistica sul Khunjerab Pass, il bancomat più alto del mondo è stato introdotto per servire il piccolo numero di residenti e personale del valico di frontiera e i viaggiatori avventurosi che raggiungono l'altitudine di 4.693 metri. L'ATM viene infatti usato dai militari che presidiano la zona e funziona proprio come qualsiasi altro bancomat.

L’ATM sul Khunjerab Pass

Per raggiungere il Khunjerab Pass si percorre una delle strade più spettacolari al mondo che attraversa le scoscese cime montuose del Karakoram innevate in Pakistan, il Parco Nazionale di Khunjerab, dove vivono i leopardi delle nevi e il markhor, fino a raggiungere il confine con la Cina dove si trova il valico. L'ATM da Guinness World Record è lì dal 2016 e ci sono voluti quattro mesi per installarlo, tra le difficoltà geografiche e meteorologiche della zona.

Il bancomat

Il bancomat funziona ad energia solare ed eolica. E il direttore della sede della banca NBP più vicina, che si trova a Sost, a 87 km di distanza, va avanti e indietro, sfidando condizioni meteorologiche estreme e frequenti smottamenti stradali per rifornire il bancomat. In media vengono prelevati da 4 a 5 milioni di rupie(tra i 15.000 e i 19.000 euro) ogni quindici giorni.