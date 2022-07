I materassini gonfiabili più originali dell’estate 2022 Per non farsi trovare impreparati all’estate 2022 ecco una selezione dei materassini gonfiabili più originali, da quelli a forma di animale ai salotti galleggianti.

A cura di Clara Salzano

La regola è non avere regole, quest'estate 2022 si sta imponendo come la stagione del tutto è permesso. Si può indossare la gonna sul red carpet come ha fatto Brad Pitt e mettere i sandali da spiaggia ad una cena di gala. Le scarpe alla moda sono a punta ma anche squadrate. Vanno le camicie over ma anche i top stretti che lasciano scoperto l'ombelico. Insomma sembra che l'unico imperativo ammesso sia quello di osare, essere creativi e divertirsi. E non c'è niente che metta allegria e colore nella vita come l'estate e le vacanze. Ecco perché non bisogna farsi trovare impreparati con gli accessori da mare o piscina, come i materassini gonfiabili. Ne esistono di ogni tipo e forma, da quelli che ripropongono un frutto in versione gigante a quelli a forma di animale.

Quest'estate è arrivata prepotentemente nella vita di tanti che faticano, in città come altrove, a rinfrescarsi ma le vacanze non sono poi così lontane. Bisogna dunque pensare a tutto il necessario per vivere al meglio la propria estate, dall'abbigliamento di tendenze alle scarpe giuste per la spiaggia, dagli occhiali da sole fino ai materassini gonfiabili da portare con sé in spiaggia o a bordo piscina.

L'ultima tendenza per i materassini gonfiabili è la misura gigantesca. Dimenticate il solito materassino allungato dove stendersi da soli o al massimo in coppia. Quella del 2022 è l'estate dei salotti galleggianti, delle isole private e dei maxi ananas. I materassini di quest'estate creano infatti vere e proprie piattaforme sull'acqua per famiglie e gruppi di amici. Alcuni sembrano addirittura capanne galleggianti e hanno una copertura per proteggere dal sole.

