I 20 musei migliori al mondo: gli Uffizi primo in classifica in Italia Ogni anno i World Art Awards individuano le 20 migliori gallerie o musei internazionali, premiandole per rilevanza, reputazione e programmi educativi.

A cura di Beatrice Manca

Gallerie degli Uffizi, foto dal sito

Se è vero che l'Italia è un grande museo a cielo aperto è anche vero che il nostro Paese ospita alcuni dei musei più visitati al mondo, scrigni che contengono capolavori senza tempo. Da Nord a Sud la scelta è infinita, ma il sito American Art Awards non ha dubbi: le Gallerie degli Uffizi di Firenze sono il miglior museo italiano, nonché uno dei venti più belli del pianeta.

Le Gallerie degli Uffizi

Quali sono i 20 musei più belli al mondo

Ogni anno il consiglio dei World Art Awards individua le 20 migliori gallerie o musei internazionali. I criteri della scelta sono molto rigorosi: si valutano reputazione del settore, buzz generato online, posizione, dimensioni, mostre socialmente rilevanti, programmi motivazionali ed educativi e artisti rappresentati. Gli Uffizi sono in ottima compagnia: tra i premiati del 2023 ci sono la Vancouver Art Gallery in Canada, il Savannah Center for Contemporary Art in Ghana, il Balcony Contemporary Art Gallery in Portogallo. Non si tratta di una vera e propria classifica, quindi, ma di una mappa dei i siti culturali più affascinanti al mondo. Con alcune sorprese: in Francia il Musée des Beaux Arts de Lyon batte il Louvre, nel Regno Unito vince la Wolverhampton Art Gallery.

Il Museo degli Uffizi

Perché gli Uffizi sono il museo migliore d'Italia

Il sito ha spiegato anche nel dettaglio le motivazioni del premio, definendo gli Uffizi "il più importante museo italiano, il più visitato, il più grande e il più conosciuto al mondo". Un importante riconoscimento per la direzione di Eike Schmidt. Prosegue il sito:

