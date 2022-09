Giulia De Lellis mostra il nuovo tavolo di casa ricoperto di proiettili Il nuovo tavolo di Giulia De Lellis è un arredo su misura studiato per soddisfare le sue passioni e quelle del compagno Carlo Gussalli Beretta.

Il nuovo tavolo di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha svelato sui social come sarà il suo nuovo tavolo in casa. Non un semplice piano in legno per la nota influencer ma un arredo studiato su misura per soddisfare il gusto e le passioni di Giulia de Lellis e del compagno Carlo Gussalli Beretta.

Il tavolo scelto da Giulia de Lellis

Giulia De Lellis è tra le influencer più famose e attive sui social. Sono tantissime infatti le immagini che condivide della sua realtà e spesso rende partecipe i suoi follower di alcune scelte che fa. Di recente De Lellis ha condiviso le foto del suo nuovo tavolo di casa che ha un dettaglio davvero originale.

Il tavolo progettato da Epoxywood Lab per Giulia De Lellis

Il nuovo tavolo di Giulia De Lellis è un piano in legno e resina epossidica per legno realizzato su misura per Giulia De Lellis dal laboratorio artigianale Epoxywood Lab. Il singolare arredo è stato realizzato con un ulivo di oltre 500 anni a cui è stata data una nuova vita.

Il tavolo pieno di proiettili di Giulia De Lellis

Il dettaglio più lampante del nuovo arredo di Giulia De Lellis è la presenza nella superficie epossidica del tavolo di numerosi proiettili. Se il tavolo utilizza un legno di recupero, i proiettili inseriti nella resina sono tutti nuovi e probabilmente provengono da una produzione della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, a cui appartiene Carlo Gussalli Beretta, compagno di Giulia de Lellis.

Giulia de Lellis e il compagno Carlo Gussalli Beretta

Dalle immagini condivise sui social è possibile immaginare che la coppia stia arredando una propria casa assieme e che abbia scelto l'originale arredo che omaggia l'attività di Carlo Gussalli Beretta e lo stile di Giulia De Lellis.