A Dubai il primo Moon resort al mondo, gigantesco e a forma di Luna Moon Dubai Resort è il primo edificio a uso misto per chi sogna di viaggiare nello spazio senza il rischio di lasciare il pianeta.

A cura di Clara Salzano

Moon Resort Dubai

Un resort a forma di luna potrebbe essere la nuova rivoluzione turistica e residenziale proposta da Dubai. Progettato dalla società di architettura canadese Moon World Resorts Inc., Moon Dubai è un edificio a uso misto alto 220 metri ideali per chi sogna di viaggiare nello spazio senza il rischio di lasciare il pianeta.

Uno schizzo del Moon Dubai resort

Con un fatturato di 5 miliardi di dollari, il Moon resort di Dubai è l'ultimo di una serie di fantastici progetti dell'Emirato Arabo che da tempo ha abituato il mondo a costruzioni strabilianti, dall'edificio più alto al mondo alla prima isola artificiale. Il nuovo edificio ad uso misto di Dubai si ispira alla superficie lunare vista dallo spazio, con vividi dettagli. All'interno il resort è composto da due volumi separati: da un lato c'è una sfera cava e dall'altro la base circolare, su cui poggia, caratterizzata da tre dischi impilati. I tre anelli accolgono i ristoranti, le sale cinematografiche, spa e discoteche, centri congressi e spazio per passeggiare.

All’interno del Moon Dubai resort

Nella sfera è posizionato l'albergo che ospita fino a 4.000 suite e appartamenti e ha al penultimo livello una terrazza con piscina e beach club. Nelle camere non ci saranno finestre tradizionali ma pannelli digitali che simulano le aperture. Il motivo di tale struttura eccezionale in realtà è che il Moon Resort offrirà un'esperienza di turismo spaziale accessibile costituendo un ponte tra la struttura abitabile, come una sorta di colonia lunare. La scelta di Dubai è solo il punto di partenza di un progetto più ampio che prevedere di realizzare altri resort lunari in altre parti del mondo per rendere lo spazio ancora più vicino e accessibile.