Dolci a forma di pene e vagina: apre a Milano la pasticceria più sexy d’Italia Mr Dick è la nuova pasticceria milanese dove i dolci hanno la forma di organi genitali maschili e femminili. Il locale, dal design accattivante, è già un gran successo.

A cura di Clara Salzano

I cupcake divertenti di Mr. Dick Milano

Preparatevi ad entrare nel locale più sexy che abbiate mai visto in Italia. Si tratta di una nuova pasticceria di Milano. Mr. Dick ha aperto appena da due giorni, in Corso di Porta Ticinese 83, è ha già lanciato una vera e propria nuova mania del cibo: i suoi prodotti sono dolci, appiccicosi e hanno la forma di un pene o di una vagina.

L’interno accattivante di Mr.Dick Milano

Da due giorni in Corso di Porta Ticinese c'è sempre una lunga fila. Sono i clienti che attendono di provare i dolci della nuova pasticceria Mr. Dick dove non si gustano semplici croissont e brioche ma waffle e cupcake a forma di pene e vagina. È stata soprannominata per questo la pasticceria più sexy d'Italia grazie al suo design accattivante, oltre che ai deliziosi prodotti.

Un dolce di Mr.Dick Milano a forma di pene

I cupcakes sono infatti decorati con forme molto simpatiche e divertenti come vagine e piccoli peni. I waffle hanno invece la forma di grandi organi genitali maschili che si possono immergere in diverse salse al cioccolato e aggiungere vari topping. All'interno del locale, piccolo e tutto rosa, sono inoltre vari i riferimenti sessuali come decorazioni alle pareti a forma di vagina o banane luminose che stanno riscuotendo un enorme successo.

I dolci di Mr.Dick Milano dalle forme sexy

Mr. Dick Milano non è l'unica pasticceria sexy al mondo. A Madrid esiste un locale simili che realizza dolci a forma di giganteschi peni. Si chiama La Polleria che ha aperto in Calle Barbieri e anche qui il successo è stato immediato con persone in fila fuori alla porta per un assaggio del loro originale prodotto.

L’interno sensuale di Mr.Dick Milano

Come per La Polleria, anche Mr. Dick Milano non si aspettava un tale riscontro e al momento i due locali sono spesso costretti a chiudere prima perché non riescono a soddisfare l'ingente domanda di dolci sexy.