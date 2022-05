Com’è fatto il palco dell’Eurovision Song Contest 2022 al PalaAlpitour di Torino Manca ormai poco all’inizio della 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino. Scopriamo i dettagli del palco al PalaAlpitour dove si svolgeranno le semifinali e la finale della manifestazione.

A cura di Clara Salzano

Eurovision 2022 Stage build–up — Atelier Montinaro

Non ci saranno tanti LED wall sul palco della 66esima edizione dell'Eurovision Song Contest 2022 a differenza di quanto avessero chiesto le delegazioni di molti dei 40 paesi partecipanti all'evento di musica dal vivo più importante del mondo. Il palcoscenico del PalaAlpitour di Torino, dove si svolgeranno le semifinali e la finale dell'Eurovision 2022, sarà trasformato in un sole cinetico, ideato dalla designer Francesca Montinaro, pronto ad illuminare la manifestazione.

Il palco di Eurovision Song Contest 2022 — FRANCESCA MONTINARO

Com'è fatto il palco di Eurovision 2022

L'immagine del palcoscenico dell'Eurovision Song Contest 2022 è quella di un sole cinetico in omaggio all'Italia e alla sua bellezza. Così l'artista e designer Francesca Montinaro ha voluto presentare la sua opera per la 66° edizione del più importante evento di musica dal vivo internazionale: “Noi siamo quelli con il sole dentro, – dichiara l'artista in conferenza stampa – e questo è il nostro modo di essere in questo mondo”.

Il modellino del palco e la stage designer Francesca Montinaro

Per realizzare il palco dell'Eurovision 2022 Francesca Montinaro ha ideato una macchina scenica completamente nuova fatta di sette archi cinetici e diverse pedane che creano scenografie diverse e uniche per ogni artista. La designer ha voluto omaggiare l'Italia e il patrimonio culturale del nostro paese creando una macchina scenica impressionate dove le caratteristiche analogiche vengono perfettamente mescolate con quelle digitali.

Il palcoscenico sarà inoltre circondato da una cascata d'acqua che simboleggia il mare dell'Italia e la nostra cultura millenaria. Gli artisti saranno immersi inoltre in una fitta vegetazione di luce che vuole essere un omaggio alla grande tradizione dei giardini all'italiana e farà sembrare i cantanti come "sospesi tra la realtà e illusione".

I problemi tecnici e le critiche

Manca ormai poco all'inizio della 66esima edizione dell'Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino. Fervono i preparativi per l'importante evento internazionale e, mentre continuano le prove dei partecipanti all'Eurovision provenienti da 40 paesi del mondo, arrivano le prime notizie dal palco del PalaAlpitour dove si svolgeranno le semifinali e la finale della manifestazione. Quello che doveva essere un sole cinetico non si muoverà poi così tanto.

Un’immagine dello stage del palco di Eurovision 2022 – Atelier Montinaro

A causa di alcuni problemi tecnici l'organizzazione ha comunicato il limitato movimento della struttura ideata dall'artista e designer Francesca Montinaro. Il completo funzionamento del "sole cinetico" è stato garantito solo per gli spettacoli fuori dalla competizione, come quelli con protagonisti i tre conduttori Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Per le delegazioni in gara è stata grande la sorpresa considerando che in tanti avevano chiesto, invano, dei LED Wall che meglio si adattavano alle performance dei propri artisti.