Come appendere i quadri e le cornici in casa senza sbagliare Spesso quando si compra una cornice o un quadro è sempre difficile posizionarli sulla parete: ecco alcuni semplici trucchetti per decorare la vostra casa senza sbagliare.

A cura di Arianna Colzi

Molti di noi spesso acquistano cornici dove mettere le foto, sia da appendere al muro, sia da appoggiare su qualche credenza, oppure acquistano un poster o una tela da mettere sul muro. In molti, però, non riescono mai a trovare il modo giusto per appenderli. Cornici mal distanziate e tele sbilenche possono rovinare l'effetto finale del quadro. Per questo ci sono alcune semplici regole da seguire per arredare la vostra casa senza sbagliare.

Come appendere in casa i quadri

I quadri danno un'impressione diversa a seconda del luogo in cui vengono appesi, per questo prima di appenderli bisogna provarli in posti diversi. Se possibile, è bene evitare la luce diretta del sole. Un altro consigli importante per appendere quadri e cornice è evitare di fare infiniti buchi nelle pareti. Pensate all'idea di parete che state cercando di creare: vi permetterà di provare diverse angolature senza rovinare la parete.

Su Instagram le tendenze includono la creazione di una parete a salone, in cui sono appese una accanto all'altra una serie di immagini di diverso formato e dimensione, affiancate da mensole dove appoggiare le foto. In generale, lo spazio tra i quadri è meno importante della coerenza stilistica. Molti siti di arredamento suggeriscono che uno spazio di 5 cm va bene, ma se le cornici sono più grandi, si può arrivare fino a 15 cm di spazio.

Gli errori da non fare quando si appende un quadro

Uno degli errori più comuni è appendere i quadri troppo in alto o troppo in basso: la maggior parte dei professionisti ritiene che la tela o qualsiasi altra opera debba essere appesa all'altezza degli occhi. Di solito questo significa posizionare il punto centrale del quadro a 145-152 cm dal pavimento o a 20 cm da un mobile. Un altro approccio consiste nel visualizzare la parete e dividerla in quattro parti orizzontali: l'ideale sarebbe che l'opera si trovasse nella terza sezione contando dal pavimento.

Se il quadro non è troppo pesante, potete usare i normali ganci per appendere i quadri, ma se è più grande, optate per un gancio appeso a più chiodi per fissarlo. Se il quadro è molto pesante, potrebbe essere necessario utilizzare un trapano e una vite per fissare un gancio più robusto alla parete. Dopo usate il metro, segnate leggermente la parete nel punto in cui deve trovarsi il centro del quadro e chiedete a una persona di aiutarvi a tenere il quadro in posizione in modo da poter fare un passo indietro per ricontrollare. Quando siete soddisfatti, fate un altro segno sulla parete in corrispondenza del bordo superiore della cornice. Tornando alla parete, misurate la distanza tra la parte superiore del telaio e il punto segnato per trovare il punto esatto in cui deve essere inserito il gancio.