Cattelan impiccato: l’installazione choc che scuote Milano Maurizio Cattelan torna ad esporre alla Galleria Massimo De Carlo di Milano, dal 29 marzo al 9 aprile 2022, con l’opera You che è come un’allucinazione nei bagni di uno storico appartamento meneghino.

A cura di Clara Salzano

L’opera You di Maurizio Cattelan alla galleria d’arte Massimo de Carlo, Milano

Ha inaugurato ieri l'ultima opera di Maurizio Cattelan alla Galleria Massimo De Carlo di Milano. L'artista irriverente è impiccato in un bagno nella sede milanese di Casa Corbellini-Wassermann in viale Lombardia 17. You è il titolo della mostra, aperta in occasione della Milano Art Week 2022, che si potrà visitare dal 29 marzo al 9 aprile 2022.

You di Maurizio Cattelan alla galleria Massimo de Carlo

Era il 1999 quando Maurizio Cattelan ha esposto per l'ultima volta alla Galleria Massimo De Carlo a Milano. L'artista, noto per il suo dito medio in Piazza degli Affari a Milano e gli animali impiccati, torna a scuotere Milano e il mondo dell'arte con il nuovo progetto You che vuole essere una riflessione su amore, potere, perdita e sconfitta. Per la prima volta la galleria d'arte che ha sede in Casa Corbellini-Wassermann, progettata da Piero Portaluppi, apre le porte del bagno per accogliere un'opera. You è "Una resa gentile di chi non se la sente di toccare terra a piedi nudi. La soluzione è drastica, definitiva. È il paradosso di una violenza delicata. Maurizio continua a essere il migliore", scrive il critico Nicolas Ballario.

Un particolare dell’opera YOU di Maurizio Cattelan per la Milano Art Week 2022

Dopo la grande retrospettiva di Maurizio Cattelan all'Hangar Bicocca, You è l'ultima mostra dell'artista di Padua. L'opera è stata realizzata nel 2021 per la Galleria Massimo De Carlo in silicone platino, fibra di vetro, acciaio inossidabile, capelli veri, vestiti, corda di canapa e fiori. "YOU è un'allucinazione, un'immagine simultanea di controllo e fallimento. Un generoso gesto di benvenuto o un triste e inevitabile addio, YOU esplora il ruolo dell'individuo nell'ambito collettivo: un'ammissione di resa, o forse un'affermazione di gentilezza.", si legge nel comunicato stampa della Galleria Massimo De Carlo, "Questo nuovo intervento di Maurizio Cattelan afferma la morte dei grandi poteri, mentre infonde una nuova energia nella forza dell'individuo. Nonostante si cerchi di creare una distanza tra l'opera e lo spettatore, YOU di Maurizio Cattelan è sicuramente tutto su di noi".