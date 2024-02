Un weekend a casa di Christina Aguilera: come prenotare l’esperienza a Las Vegas Sognate di soggiornare a Las Vegas nella villa di Christina Aguilera? Adesso potete trascorrere un weekend insieme alla popstar e prendere parte a uno dei suoi concerti: ecco come fare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

La casa di Christina Aguilera a Las Vegas

Se siete nati tra gli anni Ottanta e Novanta è molto probabile che siate fan di Christina Aguilera, popstar dalla voce inconfondibile. Ora Airbnb offre la possibilità di trascorrere un intero weekend con la cantante a Las Vegas, dove la cantante terrà un concerto il 29 febbraio. L'esperienza consente di trascorrere un intero fine settimana all'insegna del divertimento, del piacere e del lusso, come ha fatto sapere la piattaforma.

Christina Aguilera

Come funziona il weekend con Christina Aguilera

Il weekend a Las Vegas è organizzato nei minimi dettagli. Si tratta di due notti – dal 29 febbraio al 2 mazper massimo quattro persone in un appartamento lussuosissimo di Las Vegas vicino alla Strip, dove Christina Aguilera terrà il concerto. La grande casa è di proprietà della stessa cantante che, per un intero weekend, la metterà a disposizione dei suoi fan. Come ha dichiarato la cantante "Sarà un weekend all’insegna dell’empowerment, del piacere e del divertimento".

La stanza da letto | Foto Airbnb

Tra la attività previste dal soggiorno ci sono: un drink con la stessa Christina Aguilera, un soggiorno in un Airbnb lussuoso e iper moderno, a pochi passi dalla Strip, la celebre strada di Las Vegas, luogo cardine del divertimento della città simbolo del Nevada. Gli ospiti avranno a disposizione anche una lezione di burlesque tenuta da Sarah Mitchell, che cura gli spettacoli di Aguilera da più di dieci anni.

Un'altra camera da letto della casa di Las Vegas | Foto Airbnb

Spazio poi al trucco, con la make-up artist di Christina Aguilera, a cui seguirà un servizio fotografico con tanto di costumi dal sapore boudoir. Per finire, non può mancare una cena al ristorante preferito a Las Vegas di Christina Aguilera, sempre nella zona della Strip: dopo la cena, gli ospiti avranno i biglietti per il concerto. Nel lussuoso Airbnb, inoltre, non mancheranno anche una serie di prodotti di Playground, brand di Christina Aguilera dedicato al benessere e al piacere sessuale.

La piscina | Foto Airbnb

Come prenotare il weekend a Las Vegas

Per prenotare questo weekend esclusivo i fan della cantante devono registrarsi a partire dalle 19 di giovedì 22 febbraio 2024. Dal pacchetto offerto, rimangono esclusi i voli da e per Las Vegas. Resta comunque la possibilità di vivere a casa della vostra pop star del cuore: la magnifica villa, poi, è un autentico gioiello di design. Non manca una piscina a sfioro, con tanto di lettini, due camere da letto padronali, e un soggiorno a vetri con metri di divani: insomma, un vero e proprio sogno Visto che le prenotazioni sono ancora chiuse, non è noto quanto costerà l'intero soggiorno nella casa di Christina Aguilera.