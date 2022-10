Primo compleanno del figlio di Paola Turani: la location in casa a tema Disney Paola Turani ha festeggiato il 1° compleanno del figlio Enea in casa con una lunga tavolata di amici e parenti e decorazioni a tema Disney.

A cura di Clara Salzano

Paola Turani ha festeggiato il 1° compleanno del figlio Enea in casa

Il figlio di Paola Turani, Enea, ha compiuto 1 anno. Nato il 7 ottobre 2021, il primogenito della nota modella e influencer ha festeggiato il suo compleanno, qualche giorno successivo, con una festa in casa tra amici e parenti. Paola Turani ha approfittato dell'abitazione di una zia, grande e col giardino, per allestire una perfetta festa in stile Disney.

Paola Turani con il figlio Enea alla festa per il suo primo compleanno

Paola Turani racconta sui social di avere una famiglia molto grande e che ogni celebrazione in casa vede sempre grandi tavolate allegre. Così per il compleanno del figlio Enea il giardino e cortile di una villa di famiglia è diventata la perfetta location per la festa. Una lunga tavola per venticinque persone è stata organizzata per un pranzo all'aperto.

La tavola per il compleanno di Enea, il figlio di Paola Turani

Nel giardino della casa di famiglia è stata organizzata un'ampia area giochi per bambini con palloncini a tema Disney, casa gonfiabile e altri strumenti per far divertire il bambino. Una torta di topolino è stata realizzata per il 1° compleanno del figlio di Paola Turani che ha potuto godere della giornata di sole per la sua festa.

L’allestimento per la festa di compleanno del figlio di Paola Turani

Palloncini dorati e decorazioni autunnali hanno arricchito la tavola dove hanno pranzato Paola Turani col compagno, la famiglia e gli amici, trascorrendo una serena giornata allìaperto, con temperature ancora calde e atmosfera familiare.