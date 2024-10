video suggerito

Perché non bisognerebbe usare gli utensili da cucina in plastica nera Usate regolarmente gli utensili da cucina in plastica nera? Fareste bene a dire addio a quest'abitudine: ecco quli sono i rischi a cui si va incontro quando si entra in contatto con questo materiale.

A cura di Valeria Paglionico

Gli utensili da cucina sono tra gli oggetti che più usiamo nella quotidianità, dai mestoli alle fruste, fino ad arrivare agli scolapasta e ai coltelli, tutti essenziali per preparare dei manicaretti fatti in casa. La cosa che spesso non sappiamo è che alcuni di loro potrebbero nascondere dei rischi per la salute. È il caso degli utensili in plastica nera che, se da un lato rendono l'ambiente della cucina decisamente più chic e sofisticato, dall'altro a livello funzionale risulterebbero essere quelli più pericolosi: ecco per quale motivo non andrebbero mai usati a contatto con i cibi.

Perché gli utensili da cucina in plastica nera sono contaminati

Qualche giorno fa sulla rivista Chemosphere è stato pubblicato un inquietante studio sulle plastiche nere usate per produrre utensili da cucina, giocattoli per bambini e contenitori da asporto. A condurlo sono stati il gruppo di difesa ambientale Toxic-Free e l'Amsterdam Institute for Life and Environment, che hanno lavorato insieme per capire quali fossero gli effetti sulla salute di questo materiale con cui si entra in contatto comunemente nella quotidianità. Stando ai risultati ottenuti, la plastica nera verrebbe spesso contaminata durante il riciclaggio di rifiuti elettronici, facendo aumentare in modo allarmante i livelli di ritardanti di fiamma tossici presenti al suo interno.

Come evitare di mettere a rischio la salute in cucina

I ritardanti di fiamma vengono utilizzati all'interno delle componenti elettroniche di televisori e altri apparecchi per prevenire gli incendi ma, trattandosi di sostanze chimiche tossiche, se venissero ingerite potrebbero mettere a rischio la salute, favorendo la comparsa di cancro, problemi endocrini e disturbi dello sviluppo nei bambini. Gli utensili di plastica nera sarebbero i più pericolosi, visto che entrano in contatto col calore, rilasciando elevati livelli di ritardanti di fiamma negli alimenti. Cosa fare per ridurre l'esposizione a sostanze tossiche? Innanzitutto i mestoli e gli altri accessori da cucina total black dovrebbero essere sostituiti con delle alternative in acciaio inossidabile o in ceramica. Come se non bastasse, sarebbe bene pulire con frequenza la casa, rimuovendo la polvere che potrebbe contenere residui chimici. Sarebbe bene evitare, inoltre, di consumare il cibo d'asporto nei contenitori neri usati comunemente per consegnarlo a casa.