Pasqua 2022, le idee di tendenza per addobbare e decorare la tavola Come decorare la tavola di Pasqua, dalle uova decorative agli addobbi pasquali a uncinetto, dalle eleganti tovaglie ai piatti a tema, dai fiori ai colori pastello.

A cura di Clara Salzano

Idee di tendenza per la tavola di Pasqua 2022 – Credit Westwing

Pasqua si avvicina e come ogni anno ci si prepara in anticipo all'importante celebrazione che diventa l'occasione per riunirsi in famiglia o con gli amici per pranzare in armonia. Decorare e addobbare la casa a festa nel periodo pasquale renderà l'atmosfera più serena e gioiosa specialmente per chi ama sbizzarrirsi col fai da te e usare per la tavola da pranzo elementi originali. Dalle uova decorative agli addobbi pasquali a uncinetto, dalle eleganti tovaglie ai piatti a tema, dai fiori ai colori pastello, sono tante le idee di tendenza 2022 per una perfetta mise en place di Pasqua.

La tavola primaverile secondo Ikea

Pasqua è spesso sinonimo di primavera, fiori e atmosfere bucoliche. Per portare in casa un po' dell'atmosfera pasquale sono fondamentali le decorazioni. La mise en place perfetta per Pasqua ha sicuramente riferimenti al mondo floreale con elementi naturali, come fiori e foglie, colori soft e oggetti simbolo della festività, come uova e coniglietti.

Innanzitutto è importante la scelta della palette colori che deve richiamare la primavera in casa: "Il verde è il colore predominante, fa da sfondo a tutta la tavola. Perfetto per sottopiatti, vassoi e bicchieri", spiegano gli esperti di Westwing, "Il rosa è la nuance più romantica che ravviva le decorazioni floreali su piatti e accessori. Il rame dà un tocco caldo e luminoso alla tavola. Le posate diventano il dettaglio che cattura l'attenzione".

Leggi anche Tavola di Pasqua 2019: le idee per apparecchiarla

Piatti floreali di Zara Home

Per una tavola di Pasqua perfetta bisogna sempre pensare a decorazioni a tema, che possono essere anche fai da te per i più pratici come gli addobbi pasquali a uncinetto o elementi provenienti dalla natura come fiori, piante primaverili e alberi di Pasqua da usare come centrotavola. Coniglietti e uova, da posizionare sulla tovaglia o da usare come segna posto daranno inoltre il giusto tocco festoso alla tavola.

Le proposte di Le Creuset per la Pasqua 2022

Le stoviglie sono le grandi protagoniste di ogni tavola. Avere sottopiatti, piatti e bicchieri decorati a tema può far la differenza anche su una tovaglia bianca e priva di elementi festosi. Un modo originale per portare la primavera a tavola per Pasqua può essere quello di usare stoviglie con decorazioni naturali, nei tipici colori primaverili che possono arrivare a contaminare anche gli oggetti da cucina che una volta a tavola riflettono lo spirito vivace della Pasqua.