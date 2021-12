La casa di Flavio Briatore: una villa su più piani con orsi d’oro e opere d’arte da milioni di euro Flavio Briatore è uno degli imprenditori italiani più affermati al mondo e la sua casa rappresenta perfettamente il suo stile di vita. Scopriamo dove abita e i dettagli della sua lussuosa dimora.

A cura di Clara Salzano

Flavio Briatore nella sua casa

Flavio Briatore è uno degli imprenditori italiani più affermati al mondo, conosciuto per i suoi successi come manager della Formula 1 e proprietario di alcuni locali di tendenza, come il Billionaire di Porto Cervo e Dubai, il Twiga e il nuovo Crazy Pizza. Con un patrimonio personale di 200 milioni di dollari, Briatore è tra gli uomini più ricchi e la sua casa rappresenta perfettamente il suo stile di vita. Scopriamo dove abita l'ex marito di Elisabetta Gregoraci e i dettagli della sua lussuosa dimora.

Flavio Briatore con due orsi d’oro nella sua casa

Dove vive Flavio Briatore

Stucchi alle pareti, opere d'arte da più di 1 milione di euro e arredi preziosi caratterizzano la casa di Flavio Briatore. Il noto imprenditore vive in una lussuosa villa a Montecarlo che stupisce per i dettagli preziosi e l'opulenza. Uno degli uomini più ricchi al mondo non poteva infatti vivere in una casa che non fosse esclusiva.

Flavio Briatore all’ingresso della sua casa

Proprietario di alcuni dei locali più di tendenza al mondo, di resort e di squadre calcistiche, Flavio Briatore vive in una villa di lusso a Montecarlo, nel Principato di Monaco. La casa stupisce per i dettagli di lusso in stile neoclassico. Sembra quasi una casa francese del XVII secolo con stucchi pregiati alle pareti, complementi d'oro e arredi preziosi.

Flavio Briatore nel suo salotto di casa

Com'è fatta la casa di Flavio Briatore

La villa di Flavio Briatore nel centro di Monaco si sviluppa su più livelli ed è circondata dal verde. L'abitazione prestigiosa viene spesso mostrata dal noto imprenditore nei suoi post sui social ed è stato possibile farsi un'idea della distribuzione degli spazi della casa.

Falvio Briatore mostra il suo salone di casa

Il piano terra è caratterizzato da un ingresso a doppia altezza dove domina la scala monumentale che conduce ai piani superiori. Un ufficio e un grande salone, e probabilmente anche più salotti, arricchiscono l'offerta del primo livello dove si possono trovare numerosi arredi pregiati e opere d'arte da oltre 1 milione di euro come il quadro di Botero alle spalle della sua scrivania nell'ufficio.

Il quadro di Botero nell’ufficio di Flavio Briatore in casa

Per un imprenditore del settore automobilistico e calcistico non può mancare in casa una palestra attrezzata. Flavio Briatore rivela infatti di tenersi in forma con allenamenti quotidiani nella sala della sua casa adibita a palestra con tutto il necessario per un allenamento completo.

Il Natale a casa di Flavio Briatore

È Natale anche a casa di Flavio Briatore che per l'occasione ha addobbato la sua villa per le Feste con tanti decori natalizi mozzafiato. Tra i vari addobbi spiccano due grandi orsi d'oro all'ingresso grandi quasi quanto il figlio di Briatore e Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco.

Flavio Briatore in uno dei salotti di casa

L'allestimento della casa di Flavio Briatore è completato da numerosi fiori, orsi di ceramica e pupazzi di neve che riescono a creare la perfetta atmosfera natalizia nella lussuosa villa dell'imprenditore.