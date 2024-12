video suggerito

Jennifer Lopez mostra il suo albero di Natale: addobbi gold e una cascata di pacchetti regalo Jennifer Lopez ha mostrato il suo scintillante albero di Natale, lo ha fatto improvvisando una sfilata tra le mura casalinghe (con tanto di look sparkling e sensuale perfetto per le feste): ecco il risultato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

145 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jennifer Lopez sta vivendo un periodo particolarmente delicato della sua vita: la scorsa estate ha annunciato la separazione da Ben Affleck dopo appena due anni di matrimonio e, nonostante si sia mostrata in pubblico sempre sicura di sé e in forma smagliante, ha rivelato che in verità ha sofferto non poco a causa di quella delusione sentimentale. Ora si prepara al Natale 2024, il primo post-divorzio, e quanto pare ha intenzione di brillare. Sarà perché intende prendersi la rivincita sull'ex marito (che ha dato il via alle feste in compagnia della sua ex Jennifer Garner) o perché semplicemente per lei è arrivato il momento di andare avanti, ma la cosa certa è che ha mostrato sui social il suo albero di Natale addobbato con una sfilata sensuale e glamour.

Il primo look natalizio di Jennifer Lopez

Non è la prima volta che Jennifer Lopez indossa un revenge dress dopo il divorzio da Ben Affleck, lo aveva già fatto alla prima di un film che aveva co-prodotto insieme all'ex marito, all'epoca sfilò sul red carpet con un abito "aperto" sui fianchi che lasciava i lati della silhouette nudi. Ora con il Natale alle porte ha puntato sullo stile sparkling con un maxi dress nero tempestato di paillettes. Si tratta di un tubino firmato Mônot con la gonna fasciante, una profonda scollatura sulla schiena e un grosso cut-out al centro del seno. Quale migliore look di questo per improvvisare una sfilata tra le mura domestiche e lasciarsi immortalare davanti all'albero appena addobbato?

Jennifer Lopez in Mônot

Jennifer Lopez rispetta la tradizione dell'albero di Natale gold

Come ha addobbato l'albero di Natale Jennifer Lopez? Per questo 2024 ha lasciato spazio alla tradizione puntando tutto sui toni dell'oro. Palline metalliche, fiocchi di neve tempestati di cristalli, fiocchi scintillanti e decori gioiello: l'unico tocco "a contrasto" sono le pigne innevate sparse su molti rami.

L'albero di Natale di Jennifer Lopez

Non sono mancate le lucine led coordinate e gli ornamenti a forma di gufetto portafortuna, anche se a fare la differenza è stata la base dell'albero arricchita da una cascata di pacchetti regalo. Alcuni sono veri e propri doni per i cari, altri sono coperti di led (dunque sono solo ornamentali), ma è chiaro che tutti hanno contribuito a rendere l'effetto finale spettacolare.