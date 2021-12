Il Natale di Caterina Balivo: sull’albero addobbi personalizzati coi nomi di tutta la famiglia Caterina Balivo ha mostrato il suo albero di Natale, tutto homemade e rosso, con decorazioni personalizzate: ci sono i nomi dei 4 membri della famiglia.

A cura di Giusy Dente

Instagram @caterinabalivo

L'albero di Natale è una tradizione irrinunciabile nelle case degli italiani. A partire dai primi di dicembre (ma c'è chi non resiste e comincia molto prima!) ecco fare la loro comparsa ghirlande, lucine colorate, pacchetti regalo e tuto il necessario per addobbare casa e portare al suo interno l'atmosfera calda delle feste. Il Natale è solitamente un momento che si trascorre con le persone care, che si tratti di amici o parenti e ovviamente sono i più piccoli quelli che vengono maggiormente investiti dal clima festoso di dicembre. I bambini sono i grandi protagonisti del periodo natalizio e lo sono anche a casa di Caterina Balivo. La conduttrice ha due figli e pare che in particolare il primogenito sia un grande fan del Natale.

Il Natale a casa Balivo

In casa di Caterina Balivo l'albero di Natale ha fatto la sua comparsa il 2 dicembre. La conduttrice lo ha orgogliosamente mostrato sui social, ammettendo però di non aver del tutto completato l'opera e di voler aggiungere ancora qualcosina, magari qualche lucina in più o delle palline. La 41enne è sposata col manager finanziario Guido Maria Brera; la coppia ha due figli, Guido Alberto e Cora, rispettivamente di 9 e 4 anni. Come ogni casa in cui ci sono dei bambini, questi ultimi vengono sempre coinvolti in tutto ciò che riguarda l'allestimento natalizio. Lo ha fatto anche Stefano De Martino, che ha eletto il piccolo Santiago ad aiutante, per decorare la casa: insieme hanno montato l'albero in salotto e hanno completato l'opera con una maxi ghirlanda.

Instagram @caterinabalivo

E così è stato anche in casa di Caterina Balivo, che vive a Roma con il resto della famiglia. Il figlio Guido Alberto sembra essere quello più innamorato del Natale, quello che si è dato da fare più di tutti per l'albero. Su Instagram ha specificato: "Tutto è fatto homemade". In particolare si possono notare tra le decorazioni, tutte rosse, delle palline personalizzate coi nomi di tutti i membri della famiglia: Guido Maria, Guido Alberto, Cora e ovviamente Caterina. In cima spicca un grosso fiocco rosso mentre alla base si intravedono già parecchi pacchetti regalo e diversi Schiaccianoci natalizi di diverse dimensioni. Mamma e figlia si sono scattate una foto con lo stesso maglione rosso: è la felpa del fanclub di Laura Pausini, legata anche a un progetto benefico. Perché a Natale si sa, siamo tutti più buoni.