Dove vive Gianni Morandi, la casa di campagna con camino, giardino e tavolo da ping pong Gianni Morandi torna al Festival di Sanremo 2022 dopo 22 anni di assenza. Nell’attesa di vedere la sua esibizione sul palco dell’Ariston, scopriamo dove abita e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Gianni Morandi nella sua casa di campagna

Dopo 22 anni, Gianni Morandi torna al Festival di Sanremo 2022 con la canzone "Apri tutte le porte" scritta da Jovanotti. Il cantante emiliano è tra i più amati della storia della canzone italiana con più di 1 milione di follower anche su Instagram dove condivide numerose immagini e video della sua casa di campagna, non lontano da Bologna, in cui rivela il suo amore per la musica, la cucina, lo sport e il giardinaggio. Nell'attesa di vedere la sua esibizione sul palco dell'Ariston, scopriamo dove abita Gianni Morandi e com'è fatta la sua casa.

Gianni Morandi nella cucina della sua casa di campagna

Dove vive Gianni Morandi, tra i più amati cantanti italiani

Gianni Morandi è tra i cantanti italiani più famosi e seguiti al mondo, con oltre 50 milioni di dischi venduti. All'età di 77 anni, il musicista di origine emiliana continua a conquistare i suoi fan non solo con le sue canzoni ma con numerosi video e foto condivisi sui social. Dalle immagini pubblicate apprendiamo che Gianni Morandi vive in una grande casa di campagna vicino a Bologna.

Gianni Morandi nel giardino della sua casa di campagna

Il casale di Gianni Morandi è stato un amore a prima vista per il noto cantante e la moglie Anna Dan. La casa si trova immersa nel verde del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa San Lazzaro di Savena dove Morandi ama fare sport e tenersi in forma, anche in vista della partecipazione al settantaduesimo Festival di Sanremo.

Gianni Morandi nel suo studio con vista sul Parco regionale dei Gessi Bolognesi

Com'è fatta la casa di campagna di Gianni Morandi vicino a Bologna

Gianni Morandi vive in una grande casa immersa nel verde della campagna non lontana da Bologna. L'abitazione del noto cantante gode infatti di un grande giardino tutto intorno e un orto che vengono curati dallo stesso Gianni Morandi.

Gianni Morandi sul trattore cura il giardino della sua villa vicino a Bologna

La casa di campagna di Gianni Morandi è un vecchio casale acquistato dal cantante con la moglie Anna Dan nel 2000 e che grazie all'ampio giardino e una grande cucina riesce a soddisfare le più importanti passioni del cantante originario di Monghidoro in Emilia Romagna. Nella villa di Gianni Morandi c'è persino un tavolo da ping pong regolamentare all'aperto.

Gianni Morandi gioca a ping pong nel suo giardino

Gianni Morandi ama cucinare e sono numerose le occasioni in cui i cantante condivide video delle sue ricette con i suoi numerosi follower di Instagram.

La cucina rustica nella casa di Gianni Morandi

La cucina nella casa di Gianni Morandi è un ambiente molto grande, con soffitti alti, arredata in stile rustico con isola performante, tavolo da lavoro in legno e numerosi scaffali alle pareti con barattoli e utensili vari.

Gianni Morandi e la moglie Anna Dan nella loro cucina di casa

Un grande camino, simile ad un antico braciere da osteria, arreda e scalda un angolo della casa di Gianni Morandi che ama condividere con i suoi fan dei momenti musicali.

Gianni Morandi davanti al camino della sua casa di campagna

Comodi divani grigi e tanti libri decorano il salotto della casa di Gianni Morandi dove il noto cantante non perde l'occasione per allenarsi e tenersi sempre in forma.

Gianni Morandi si allena nel suo salotto di casa

Nonostante i suoi 77 anni di età, Gianni Morandi è uno dei personaggi più dinamico e attivo del mondo dello spettacolo, amante dello sport e del giardinaggio. E anche in casa il noto cantante non perde mai l'occasione per stare continuamente in movimento.

Gianni Morandi mentre fa il letto della sua camera

Al di là dei grandi spazi interni e del meraviglioso stile rustico della casa, il punto forte del casale di campagna di Gianni Morandi è sicuramente il giardino e l'orto che circondano la casa dove il cantante emiliano trascorre molto tempo e da cui trae sempre molto giovamento.