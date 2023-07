Dove vive Csaba Dalla Zorza: terrazza, maxi libreria e lampadario di cristalli nell’elegante casa Siamo abituata a vederla in casa altrui, a Cortesie per gli ospiti: ma com’è la casa dove vive Csaba dalla Zorza?

Esperta di buone maniere, guru della mise en place (l'arte di apparecchiare), appassionata di cucina francese: Csaba dalla Zorza è una donna che ha fatto dell'eleganza, della classe e dell'ordine uno stile di vita. Professionalmente parlando ha spaziato molto tra editoria e tv, pubblicando libri di ricette e partecipando a diversi programmi. Quello a cui il suo nome è legato più di tutti è certamente Cortesie per gli Ospiti (su Real Time). È stata confermata nel cast e ad affiancarla ci sarà Tommaso Zorzi, nella prossima edizione. In ogni puntata due coppie si sfidano a colpi di cibo, intrattenimento e arredamento. Ma a tal proposito: con'è la casa di Csaba dalla Zorza?

Csaba Dalla Zorza

Dove vive Csaba dalla Zorza

Csaba della Zorza vive a Milano con la famiglia. È sposata col chirurgo Lorenzo Rosso e la coppia ha due figli: Edoardo nato nel 2005, Ludovica nata nel 2007. Per lavoro è abituata a viaggiare molto, a frequentare case di sconosciuti, che poi giudica e a cui assegna delle valutazioni. L'arredamento, il modo di accogliere ospiti in casa e gestire una serata, la scelta del menu: sono elementi a cui è abituata a prestare molta attenzione. Ecco perché anche nella scelta della propria abitazione si è lasciata guidare dal buon gusto e dall'eleganza che la caratterizzano e che l'hanno resa un volto molto amato del pubblico, che ne amano l'innata classe e l'animo bon ton.

Csaba Dalla Zorza

La casa di Csaba dalla Zorza

La cucina è uno spazio che Csaba dalla Zorza, come è facile intuire, ama molto e in cui trascorre volentieri il suo tempo, dilettandosi ai fornelli (per lavoro e per piacere). Ecco perché è uno spazio che ha arredato dando il massimo, esprimendo in pieno il proprio gusto, rendendola confortevole e funzionale al tempo stesso.

Anche il salotto è uno spazio in cui ama fermarsi per momenti di relax: il pezzo forte di questa stanza è l'enorme e spaziosa libreria a soffitto. Spiccano tanti manuali di cucina e libri di ricette. È arredata con divani e poltrone, dal soffitto scende un lampadari di cristallo e tutt'intorno ci sono piante ed eleganti tende colorate, che coprono le maxi finestre.

La terrazza esterna consente alla famiglia di riunirsi, ospitando anche amici. È uno spazio immerso nel verde, con tavoli e sedie in legno. Ovviamente, quando si tratta di apparecchiare, la 52enne è sempre in prima fila, pronta a stupire e lasciare di stucco i commensali, allestendo tutto alla perfezione, curando nei minimi dettagli tutto.

A proposito delle camere da letto, invece, i bambini hanno potuto scegliere autonomamente come arredarle. Edoardo ha voluto una cameretta ispirata al mare, la sua passione: c'è un grande trompe-l’œil a tema veliero e le sue iniziali. La piccola di casa, invece, ha scelto i toni del bianco dell'azzurro.

Ogni cosa in casa di Csaba riflette la sua essenza sofisticata e chic, con scelte di stile che si allineano perfettamente alla sua personalità: quella di una donna che sa imporsi con classe ed eleganza, senza mai sfigurare e mettendo al primo posto garbo e gentilezza.