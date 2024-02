Cosa c’è scritto sul cuscino personalizzato nella stanza di Leone Lucia Ferragni Chiara Ferragni ha mostrato su Instagram un dettaglio della stanza da letto del figlio Leone: ecco cosa c’è scritto sopra il cuscino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Leone Lucia Ferragni

In questo periodo complicato della sua vita lavorativa (e non solo), Chiara Ferragni si stringe intorno ai figli, Leone e Vittoria. La sua nuova strategia comunicativa prevede diversi contenuti riguardanti i momenti in famiglia e poche, pochissime adv.Proprio il maggiore dei due figli ha fatto un disegno regalato alla mamma per supportarla in vista di una giornata importante. Dopo una giornata passata insieme ai piccoli alle giostre, Chiara Ferragni ha postato una serie di scatti della camera di Leone: sul letto, tra i tanti peluche, spunta un cuscino personalizzato con una scritta.

La cameretta di Leone

L'accessorio personalizzato nella camera di Leone

Come aveva mostrato la stessa Chiara Ferragni lo scorso novembre, nella nuova casa di Milano Leone ha una camera tutta per sé. Le pareti sono rivestite con una carta da parati blu e bianche, ripresa dalla testata del letto. Al centro del letto, nelle foto mostrate appena i Ferragnez si sono trasferiti, c'era un cuscino con l'iniziale blu ricamata, realizzato da Fazzini. I toni dell'azzurro e del blu sono ripresi anche dall'armadio che si intravede di fianco ai due comodini bianchi.

Il cuscino personalizzato nella camera da letto di Leone

I peluche coordinati di Leone e Vittoria

Nell'ultimo scatto postato da Chiara Ferragni, al centro del letto troviamo un altro cuscino, sempre personalizzato, con la scritta "il Principe Leone dorme qui" realizzata in azzurro e sormontata da una piccola coroncina. Intorno al cuscino, non mancano i peluche del bambino: tra questi spunta un piccolo orsetto con la felpa nera con su scritto Leone. Nella story successiva, Chiara Ferragni ha fotografato la camera da letto di Vittoria dove possiamo riconoscere lo stesso peluche con la scritta Vittoria.

La camera da letto di Vittoria