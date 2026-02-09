Come trasformare i quadri incorniciati in contenitori nascosti

Hai sempre creduto di sfruttare al massimo lo spazio domestico? Forse ti sei sbagliato: esistono degli angoli davvero nascosti che possono essere usati per conservare oggetti, mantenendo così la casa in perfetto ordine. Dite addio ai poggiapiedi-contenitori, alle box di plastica, ai pouf riempibili e alle cassapanche, è arrivato il momento di trasformare i quadri incorniciati in portaoggetti: ecco come fare.

Il tutorial per creare un quadro portaoggetti

La creatrice Hayley Stuart (su Instagram @iamhayleystuart) ha trasformato un quadro incorniciato in un portaoggetti, creando una sorta di "scrigno segreto" all'interno della casa. Sui social ha condiviso il tutorial per assembrarlo col fai da te, ottenendo migliaia di like dagli appassionati di bricolage. Tutto ciò che serve è una scatola di legno prefabbricata, un modello con la chiusura a cerniera e all'interno degli scomparti divisi. Come prima cosa il contenitore va dipinto nel colore preferito, poi la stampa che si vuole esporre va appiccicata con la colla all'esterno del coperchio.

Il trucco per "nascondere" la struttura

Una volta asciutto, basta posizionare la scatola in verticale e appenderla al muro, assicurandosi che ci sia abbastanza spazio sulla parete per spalancare l'anta. A primo impatto la struttura sembrerà un semplice quadro incorniciato ma al suo interno si potranno "nascondere" gli oggetti più svariati, dalle statuine che non si vogliono esporre ai prodotti di bellezza. Un trucco da usare per "mascherare" la struttura che sporge troppo dal muro? Dipingere le parti laterali nello stesso colore della parete, così che sembri integrata a essa.