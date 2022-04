Com’è la stanza di Chanel, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi Ilary Blasi ha rivelato una zona inedita della sua enorme casa romana: la camera della secondogenita Chanel. Ecco com’è arredate e le foto che mostrano gli interni.

A cura di Valeria Paglionico

Francesco Totti e Ilary Blasi vivono con la famiglia a Roma, per la precisione nel quartiere Eur, dove hanno una lussuosa abitazione con tantissime stanze, flipper, tavolo da biliardo, terrazzo e una piscina. Sebbene i due non amino condividere sui social ogni singolo dettaglio della loro quotidianità, spesso realizzano delle Stories "casalinghe", rivelando indirettamente gli interni dell'enorme villa. Di recente è stata proprio la conduttrice ad averlo fatto per l'ennesima volta: dopo aver mostrato le camere dei figli durante la quarantena di due anni fa, ora si è soffermata sull'ambiente dedicato alla secondogenita Chanel.

Chanel Totti ha cambiato stanza

Fino al primo lockdown Chanel Totti condivideva la camera con la sorellina Isabel e a dimostrarlo era stata una vecchia Stories condivisa sui social da Ilary Blasi, dove aveva mostrato le due alle prese con dei giochi casalinghi. Ora le cose sono cambiate e, complice il fatto che è ormai nel pieno dell'adolescenza, la secondogenita della famiglia romana ha una stanza tutta sua. Certo, spesso "ospita" suo fratello Christian e alcuni suoi amici (come documentato dalla mamma), ma è chiaro che per la maggior parte del tempo preferisce ritagliarsi dei momenti "in solitaria", magari guardando la tv o usando il computer.

La cameretta di Chanel Totti

Com'è arredata la camera di Chanel Totti

Ad attirare le attenzioni del pubblico nei brevi video caricati da Ilary su Instagram non potevano che essere gli arredi nella camera di Chanel. La 14enne ha un letto a una piazza e mezza, lo ha coperto con un piumone grigio, dunque coordinato con il contenitore sotto al materasso. Di fronte c'è una parete attrezzata minimal, ovvero con delle semplici mensole posizionate in modo asimmetrico, e una tv attaccata al muro, mentre al lato del letto c'è una scrivania con un maxi computer. A spiccare nella stanza di Chanel è però il quadro accanto alla finestra, una stampa che riproduce l'iconica doppia C della Maison francese Chanel con tanto di logo. Insomma, la secondogenita di casa Totti-Blasi non ha lasciato nulla al caso e, a quanto pare, è destinata ad avere la passione per la moda.

