Come arredare un salotto piccolo: i colori da scegliere e i mobili da usare

A cura di Valeria Paglionico

Trasferirsi in una casa propria è sempre un importante traguardo: che sia di proprietà o solo in fitto, non importa, la cosa certa è che ognuno di noi prova a dare libero sfogo alla propria creatività scegliendo personalmente lo stile degli arredi e i mobili. Complici i prezzi sempre più elevati delle abitazioni, gli spazi domestici si stanno però gradualmente restringendo, costringendoci a fare delle piccole rinunce in fatto di interior design. Come arredare un salotto piccolo? A Fanpage.it abbiamo intervistato l'esperta del settore Giulia Taglialatela, facendoci dare una serie di consigli per sfruttare al massimo ogni angolo dell'appartamento.

Salotto cucina

L'errore da evitare quando si arreda un salotto piccolo

La prima cosa da valutare quando si arreda il salotto di una casa piccola sono gli elementi ingombranti come il divano o il tavolo. Secondo Giulia Taglialatela, il segreto è quello di studiare la pianta dell'appartamento e puntare su delle soluzioni che riducono solo leggermente lo spazio.

Salotto in colori neutri

Le sue parole sono state: "L'errore che si fa spesso in salotto è considerare sempre e solo le misure, in realtà bisogna valutare l'ingombro fisico dell'oggetto in sé. Colore, volumetria e tessuto, inoltre, fanno sembrare un oggetto ancora più grosso". Nei salotti delle case piccole si vede sempre più spesso un living open space che comunica con la cucina, in questo caso è necessario puntare tutto su colori chiari e su arredi a scomparsa: meno oggetti si hanno, più lo spazio sembra ampio e ordinato.

Salotto piccolo

Come scegliere divano e tavoli giusti

A questo punto si può passare agli arredi veri e propri. Per quanto riguarda il divano, l'ideale è sceglierne uno che non supera i 3 posti, meglio se con una struttura leggera con i piedini alzati da terra.

Divano dalla struttura leggera

A tal proposito Giulia Taglialatela ha spiegato: "L'errore che si fa più spesso è scegliere un divano grande perché si vuole stare comodi mentre si guarda la tv. La verità è che tanto è più grande il divano, tanto più la stanza sembrerà piccola". Quale tavolo usare in un salotto piccoli? Quelli quadrati o rettangolari che possono essere attaccati al muro (meglio ancora se allungabili), al massimo con 4 sedie. Da evitare, invece, il tavolo rotondo che occupa molto più spazio.

Salotto open space