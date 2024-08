Addio candele profumate per la casa, ora è il momento dell’incenso

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2024 volge al termine e sono moltissimi coloro che, ormai tornati dalle ferie da diversi giorni, stanno già pensando a come rendere speciale il prossimo autunno. Sarà perché le ultime settimane sono state letteralmente roventi o perché semplicemente si sente il desiderio di concedersi un po' di relax casalingo post-vacanze, ma la cosa certa è che stanno già nascendo dei trend "domestici" destinati a spopolare. Il prodotto che non potrà proprio mancare in casa per rendere l'atmosfera sofisticata e magica? L'incenso, che a quanto pare diventerà presto il must delle serate domestiche.

Il ritorno dell'incenso

Tra gli anni '90 e l'inizio degli anni 2000 l'incenso era tra i prodotti più usati al mondo per profumare gli interni della propria casa ma, dopo quell'iniziale periodo di boom legato a un trend dal mood hippie, aveva gradualmente perso il suo appeal. Ora è tornato a spopolare e con ogni probabilità diventerà il must dell'autunno, il motivo? Non solo rilascia un buon odore ma aiuta anche a meditare, riflettere e rilassarsi, basti pensare al fatto che nell'antichità i sacerdoti egizi lo utilizzavano per entrare in contatto con gli dei. Sul mercato l'incenso è disponibile in diverse versioni, dai classici bastoncini in stile giapponese alle pepite create con ingredienti naturali e aromatici, ma in tutti i casi avrà sempre un effetto immediato e travolgente.

La differenza tra incenso e candele profumate

Per quale motivo bisogna preferire l'incenso alle candele profumate e ai deodoranti per ambienti? Perché la loro fragranza è più duratura e pervade la camera in poco più di 5 minuti. Al contrario, invece, le candele rilasciano l'aroma lentamente, mentre i deodoranti sono istantanei ma scompaiono con rapidità. L'accensione dell'incenso, inoltre, viene considerata un vero e proprio rituale rilassante per ritrovare la tranquillità dopo un'intera giornata di caos. Insomma, a quanto pare è arrivato il momento di dire addio a candele e spray profumati, per essere super trendy in autunno bisogna usare dell'incenso.