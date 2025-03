Una dieta senza glutine è adatta a tutti? La risposta della gastroenterologa

video suggerito

Intervista a Dott.ssa Alessandra d’Alessandro Gastroenterologa ed Endoscopista di SYNLAB

A cura di Giusy Dente

Il glutine fa male? Lo abbiamo chiesto alla gastroenterologa, che ha chiarito come una dieta senza glutine non sia sinonimo di dieta sana. Spesso, invece, si fa informazione errata sui social: le diete fai da te non sono una soluzione e ogni individuo ha la sua storia clinica, le sue esigenze specifiche. Ecco perché le generalizzazioni possono diventare nocive. Facciamo chiarezza.

Il glutine non va eliminato dall'alimentazione

Sui social si assiste spesso al proliferare di diete fai da te, che non tengono conto delle peculiarità del singolo, delle sue necessità, delle sue condizioni di salute. Ciò che è valido per una persona può non esserlo per un'altra. Molti demonizzano alimenti come pasta e pane: nel passaparola generale sono i più penalizzati, considerati quelli da eliminare. In alcuni casi è una necessità e vale per chi ha una celiachia diagnosticata: "È una malattia legata al sistema immunitario e alla risposta immunitaria al glutine: il sistema immunitario, quando si ingerisce o viene a contatto col glutine, scatena una risposta immunitaria come se ci fosse un un agente patogeno e determina un danno della mucosa diretto. Qui effettivamente l'unica valida e vera terapia è l'eliminazione completa del glutine dalla dieta".

Ma una dieta senza glutine non è per tutti una soluzione. L'esperta a tal proposito ha chiarito: "Il glutine è un carboidrato complesso, ha un meccanismo di digestione che spesso rilascia molti residui e che quindi può portare a gonfiore addominale. Molti associano il gonfiore e altri sintomi al glutine e tendono a toglierlo, a fare una dieta senza glutine. Ma è una dieta non consigliata dai gastroenterologi in assenza di celiachia. Il glutine è presente anche in alcuni cereali che sono molto sani, quindi fare una dieta senza glutine senza ragione non è consigliato. C'è una moda della dieta senza glutine, perché poi eliminando determinati alimenti ci può essere effettivamente un miglioramento nei sintomi, ma comunque il cibo confezionato senza glutine è più calorico, quindi fare una dieta senza glutine non significa fare una dieta sana".

