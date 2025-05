video suggerito

Tiffany plate, la dieta trend su TikTok con salsiccia e senape fa dimagrire? Risponde la nutrizionista Un piatto unico dove l'ingrediente principale è la salsiccia di pollo. Il Tiffany plate è il nuovo trend dietetico che arriva dalla Florida, ma si tratta di un regime salutare? Ne abbiamo parlato con la nutrizionista Alice Cancellato.

Dott.ssa Alice Cancellato Biologa e nutrizionista del Centro Scienze Natalità dell'IRCCS Ospedale San Raffaele

A cura di Francesca Parlato

Se vi è capitato di vedere su TikTok o Instagram ragazze che sedute in auto mangiano da un piatto tondo cavoletti di Bruxelles, fiocchi di latte, uova sode, dragon fruit e una salsiccia di pollo intinta nella senape, siete incappati nel trend del momento, il Tiffany Plate. Un piatto unico a base di proteine e verdure crude inventato da Tiffany Magee, non una famosa nutrizionista, ma una semplice ragazza (600mila follower su Instagram, 2,2 milioni su TikTok) proveniente da Tampa in Florida, che sta esportando (e monetizzando) la sua storia di dimagrimento. Come si legge sul suo sito infatti nel giro di due anni, tra il 2016 e il 2018 ha perso più di 40 chili e, oltre ad aver raccontato la sua storia attraverso i social, ad aver pubblicato diversi ebook sulla sua dieta e messo in piedi una linea di integratori, è anche la creatrice del Tiffany plate che da Tampa sta arrivando in tutto il mondo, Italia compresa.

Che cos'è il Tiffany plate

Prendete un piatto grande, quello da secondo non basta, e metteteci dentro cavoletti di Bruxelles o broccoli crudi, un frutto a scelta tra fragole, dragon fruit o chicchi di uva, prendete dei fiocchi di latte, delle uova sode, del sedano e delle carote, aggiungete due salsicce di pollo e della senape e il Tiffany plate è servito. Ma, senza entrare nel merito del gusto, si tratta di un piatto bilanciato? "Assolutamente no. – spiega a Fanpage.it la dottoressa Alice Cancellato, biologa e nutrizionista del Centro Scienze Natalità dell'IRCCS Ospedale San Raffaele – "Si tratta di una dieta iperproteica ricca di proteine animali come le salsicce di pollo, i fiocchi di latte, e priva di alcuni macro e micronutrienti fondamentali come i carboidrati e le vitamine". E poi si tratta di una dieta monotona. "È poco varia e questo la rende poco sostenibile nel lungo periodo, a un certo punto il corpo non riuscirà più a sostenerla". E i problemi si pongono anche dal punto di vista psicologico: si tratta di una dieta sbarcata su TikTok, inventata da una non esperta, non da un medico o da un nutrizionista. "Chi si ritrova a fruire di questo tipo di contenuti è sicuramente una persona che è alla ricerca di una dieta, di un dimagrimento, che potrebbe avere già un rapporto complesso con il cibo. Seguire diete trovate online, in maniera superficile, potrebbe anche slatentizzare dei disturbi del comportamento alimentare".

Il Tiffany plate è un piatto da dieta chetogenica?

Il grande assente del Tiffany plate è il carboidrato. Arcinemico delle diete, spettro da cui sfuggire, mostro da evitare quando si sta cercando un dimagrimento. Ma siamo sicure che il carboidrato sia il vero nemico del nostro peso? "La carbofobia è un problema che ci portiamo dietro da molto tempo e chissà per quanto ancora ci accompagnerà. Io spero che venga chiarito che i carboidrati non sono il male. Il corpo ne ha bisogno per funzionare bene e pure per essere felice. – continua Cancellato – Questo non vuol dire fare man bassa di zuccheri. I carboidrati più preziosi sono quelli complessi, come quelli che si trovano nei cereali. I carboidrati complessi infatti ci aiutano intanto a mantenere un peso corretto ma anche a dormire bene, stare bene. La tiroide, ad esempio, funziona in maniera efficace se non è in carenza di carboidrati". Una dieta equilibrata che prevede tutti i micro e macro nutrienti serve anche a imparare a gestire e comprendere la sensazione di fame e di sazietà. "In questo caso è l'ipotalamo è il protagonista, la zona del cervello che media il senso di sazietà, che arriva quando introduciamo tutti i macronutrienti necessari. Nutrirsi di soli Tiffany plate manda in tilt il cervello, ci fa stare in un continuo stato di allerta perché mancando i carboidrati manca la benzina principale del nostro organismo che deve essere quindi prodotta a partire dalle proteine. È come se il nostro corpo fosse in perenne digiuno ma non un digiuno sano o terapeutico". Quando si vuole intraprendere una dieta è sempre bene rivolgersi a un professionista e non a un influencer. E se si vuole mangiare bene il consiglio è seguire i principi della dieta mediterranea. "A differenza di quanto va di moda ora, ovvero un'alimentazione iperproteica, i banchi dei supermercati sono pieni di questi prodotti iperprocessati e molto meno salutari di quanto crediamo, la dieta mediterranea, che è quella dei centenari, prevede soltanto il 12% di proteine animali, ma è ricca di fibre, legumi, cereali e grassi polinsaturi. Proviamo ad adattarci a questi principi, a variare la verdura, la frutta, i tipi di cereali e il nostro corpo, nel lungo periodo, sicuramente ci ringrazierà".

