video suggerito

Quali sono i rischi della pedicure in estate: i suggerimenti per prevenire le infezioni La pedicure e la rimozione delle cuticole fatte in modo approssimativo possono provocare infezioni e gonfiori: i consigli degli esperti per evitare ripercussioni soprattutto a contatto con la sabbia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chi ha trascorso o trascorrerà le vacanze estive al mare, spesso, ricorre, prima di partire, a una pedicure completa con l'applicazione dello smalto sulle unghie. Un articolo del Washington Post, però, ha sollevato delle problematiche relative a questa pratica, che, se fatta in modo approssimativo o poco preciso, può provocare infezioni, soprattutto se dopo la pedicure si va in vacanza in spiaggia. Durante la pedicure o la manicure, infatti, le cuticole, ossia lo strato sottile di pelle morta tra l'unghia e la pelle, vengono tagliate. Queste però rappresentano un'importante barriera contro lo sporco e agenti infettivi come batteri, lieviti o funghi: senza cuticole, quindi, si è più esposti alla paronychia, ossia quell'infezione generata dall'esposizione a batteri di vario tipo.

Andare al mare dopo la pedicure: i possibili danni

Dopo una pedicure può essere rischioso andare in spiaggia se le cuticole sono state recentemente tagliate o rimosse. Le particelle di sabbia, spiegano gli esperti, possono causare irritazioni e infiammazioni, come nel caso di un semplice taglio rimediato a piedi nudi. Dopo una pedicure o manicure in cui le cuticole sono state tagliate, alcuni esperti raccomanda di applicare una sorta di protezione antibatterica sotto le cuticole rimosse, la zona sotto la cuticola alla base dell'unghia. Nel caso di infezioni rimediate sulla spiaggia a piedi e mani, con conseguente dolore, arrossamento e gonfiore, Olabola Awosika, dermatologo del Pinnacle Dermatology di Detroit, consiglia di prendere un antibiotico a cui va aggiunto un trattamento ai piedi che consiste nell'immergerli in una soluzione di acqua e aceto bianco – una parte di aceto a due parti d'acqua – per 10-15 minuti tre volte al giorno. La soluzione è sia antinfiammatoria che antimicrobica. Oltre a questa soluzione è possibile anche immergere i piedi in acqua a cui sono stati aggiunti i sali Epson.

Come evitare le infezioni da pedicure o manicure

Esistono comunque delle tecniche o quantomeno dei piccoli accorgimenti per evitare infezioni dopo la pedicure o la manicure. I principali sono: mantenere le unghie corte e tagliarle spesso; limare e proteggere la lunghezza con acqua e sapone (o un pennello per unghie) quando si lavano le mani; pulire tutti gli strumenti di pulizia delle unghie prima dell'uso. Se la pedicure o la manicure viene fatta in un centro estetico, è possibile quantomeno assicurarsi che i tecnici abbiano sterilizzato strumenti per la cura delle unghie prima di utilizzarli su di voi. È sempre bene evitare di tagliare e "spingere" le cuticole visto il loro ruolo fondamentale nel proteggere dalle infezioni. Alcuni dermatologi sconsigliano del tutto la manicure e la pedicure, ma, cercando di trovare un compromesso con i loro pazienti, suggeriscono almeno di scegliere un luogo con attrezzi sterilizzate e di chiedere al personale di lasciare le cuticole da sole o di tagliarle delicatamente senza strapparle.