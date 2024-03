Quali cibi evitare se si hanno i capelli grassi, i consigli del tricologo Il cuoio capelluto può sporcarsi più o meno velocemente per fattore esterni, ma anche per predisposizione genetica. Un esperto ha spiegato a Fanpage.it come affrontare questo problema e quale alimentazione seguire per non aggravarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Intervista a Dott. Alfredo Rossi Direttore del Master di II livello in Tricologia e Annessi cutanei all'Università La Sapienza di Roma

A cura di Annachiara Gaggino

La cute grassa è un problema molto comune. Chi ne soffre deve lavare i capelli con più frequenza, per evitare quello sgradevole effetto unto che non li lascia fluenti come tutti li vorrebbero. Le chiome si possono sporcare più o meno velocemente, per fattori esterni o per genetica, chi deve fare i conti con una cuoio capelluto grasso in genere deve imparare a conviverci, essendo questo una caratteristica. Si possono però tenere degli accorgimenti che se non risolvono la situazione, contribuiscono a non peggiorare il problema, ne ha parlato a Fanpage.it il Prof. Alfredo Rossi, Direttore del Master di II livello in Tricologia e Annessi cutanei all'Università La Sapienza di Roma.

Le cause della cute grassa

"Chi soffre di cute grassa ha la ghiandola sebacea che lavora di più, secerne più grasso", ha spiegato il dott. Rossi a Fanpage.it. "Può dipendere da diversi fattori, ad esempio nella donna spesso deriva da un'alterazione ormonale: se c'è un aumento degli androgeni potrebbe determinare una seborrea". Va precisato che questa è diversa dalla dermatite seborroica, a differenza di quest'ultima il soggetto presenta un cuoio capelluto normale e non va incontro alle alterazioni classiche dovute alla condizione patologica, come eritema, prurito e desquamazione. "Tutto ciò che incide sulla ghiandola sebacea, poi, può provocare un'iperseborrea, come lo stress, lo smog, il sudore".

Come lavare i capelli grassi

"È meglio non utilizzare detergenti troppo aggressivi", ha raccontato il Dott. Rossi. Scegliendo uno shampoo con un eccessivo potere lavante, infatti, si rischia l'effetto rebound, un meccanismo di protezione che si genera dopo aver seccato la cute per ripristinare il film idrolipidico che serve a mantenere l'integrità del cuoio capelluto e del capello. "Si posso usare dei detergenti che lavano per affinità, a base oleosa. Questi sostituiscono il secreto sebaceo sporco con un altro grasso producendo un effetto rebound minore rispetto a quando si utilizza uno shampoo che agisce per contrasto".

Cosa mangiare per migliorare la cute grassa

Seguendo un'alimentazione corretta si può evitare di aggravare la situazione. "Bisogna evitare tutto quello che aumenta la quantità di colesterolo e acidi grassi. Quindi limitare la consumazione di derivati del latte e in generale dei grassi di origine animale", ha affermato l'esperto. "Meglio non introdurre grassi dall'esterno, che vanno a implementare la produzione della ghiandola sebacea". In generale una dieta che comprenda antiossidanti di cui frutta e verdura sono ricchi può aiutare.

Le informazioni fornite su www.fanpage.it sono progettate per integrare, non sostituire, la relazione tra un paziente e il proprio medico.