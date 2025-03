video suggerito

Perché essere gentili rende più felici di uno stipendio alto Sapete quali sono gli effetti della gentilezza sull'essere umano? Ecco per quale motivo i gesti carini possono rivelarsi più soddisfacenti di uno stipendio elevato.

A cura di Valeria Paglionico

Quante volte vi è capitato di cominciare la giornata con un piccolo gesto gentile e di esservi sentiti inconsapevolmente felici fino al mattino successivo proprio per quello? Non si tratta di un caso, anzi, è stato dimostrato scientificamente che la gentilezza ha un importante impatto sulla propria serenità, tanto da risultare addirittura più soddisfacente di uno stipendio elevato. Se da un lato i soldi consentono di accontentare ogni bisogno materiale, dall'altro rischiano di essere associati a un senso di vuoto, soprattutto quando non viene dato un reale valore a tutto ciò che si acquista. La cosa che in pochi sanno è che ora è arrivato anche una ricerca a dimostrare che la gentilezza riesce a rendere più felici di uno stipendio elevato.

Quanti gesti gentili sono stati compiuti nell'ultimo mese in tutto il mondo

Si chiama World Happiness Report ed è un'analisi globale sulla felicità e sul benessere realizzata ogni anno da Gallup, University of Oxford Wellbeing Research Centre e UN Sustainable Development Solutions Network. In questo 2025 sono stati analizzati gli atti di benevolenza praticati in tutto il mondo, dalle donazioni di denaro al volontariato, fino ad arrivare ai semplici gesti gentili verso gli sconosciuti. I risultati sono stati chiari: secondo il rapporto, il 70% della popolazione ha compiuto almeno una buona azione nell'ultimo mese. "È un numero davvero alto. Dovremmo semplicemente guardare quel dato e sentirci bene: sette persone su dieci intorno a noi hanno fatto qualcosa di carino nel mese scorso", ha spiegato il dottor Felix Cheung, coautore del rapporto e professore associato di psicologia presso l'Università di Toronto.

Gli effetti della gentilezza sull'essere umano

I dati ottenuti risultano essere in netta risalita rispetto a qualche anno fa, per la precisione rispetto ai tempi della pandemia dove la tendenza a essere gentili aveva registrato un picco negativo. Il report, inoltre, ha dimostrato che praticare la gentilezza aiuta sia chi riceve i gesti di carineria, sia chi li compie, risultando molto più soddisfacente di uno stipendio elevato. "Misuriamo le reazioni emotive immediate delle persone, ora abbiamo scoperto che le persone scelte casualmente per spendere una somma di denaro per gli altri provano livelli di felicità più elevati rispetto alle persone che spendono per sé stesse", ha spiegato l'autore dello studio. Il motivo per cui accade? L'essere umano è una specie estremamente sociale e gli atti di generosità lo aiutano a costruire e sostenere queste connessioni.