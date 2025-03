video suggerito

Il decalogo della felicità: 10 passi per essere felici nel weekend La felicità è una scelta quotidiana, è un percorso fatto di azioni concerete da mettere in atto per il proprio bene con ottimismo, motivazione e convinzione.

A cura di Giusy Dente

Prima ancora di chiederci se siamo felici dovremmo chiederci cosa è per noi la felicità. La nominiamo sempre, eppure non è detto che facciamo davvero tutto ciò che è in nostro potere per raggiungerla. A Fanpage lo psicologo Walter Rolfo, mental coach e presidente della Fondazione della Felicità ETS, ha spiegato che la felicità è un percorso: è fatto di azioni concrete da mettere in pratica giorno dopo giorno.

Come debellare l'epidemia di infelicità contemporanea

L'adolescenza, secondo uno studio scientifico, sarebbe l'età in cui si è più infelici. Un po' c'era da aspettarselo, forse è stato sempre così per generazioni intere: è un momento complesso nella vita di tutti, di cambiamento, di incertezza e trasformazione, in cui si comincia a fare i conti con se stessi e con il mondo attorno. Questo mondo, però, oggi appare particolarmente complicato per loro. Non a caso, in un sondaggio pubblicato da Newsweek, 8 membri su 10 della Gen Z hanno dichiarato di aver provato sentimenti di solitudine nell'ultimo anno e 1 su 3 ha dichiarato di sentirsi solo.

È una sorta di "epidemia di infelicità", che però coinvolge tutte le generazioni: dichiarano di sentirsi soli e infelici nche il 72% dei Millennial, il 60% della Gen X e il 45% dei Baby Boomer. Secondo gli esperti che hanno condotto lo studio le cause sono da ricercare nei decenni in cui le priorità sono state i profitti, a discapito delle relazioni umane, messe in secondo piano e appesantite da problemi come l'insicurezza nel mondo del lavoro. L'ascesa dei social, che hanno trasportato tutti nel virtuale, ha peggiorato le cose, ci ha allontanati ancora di più, isolandoci nella vita reale. Ma dall'epidemia si può guarire. Il prof. Walter Rolfo ne è convinto e cerca di insegnarlo nel Happiness on Tour organizzato dalla sua Fondazione, una live experience che promuove appunto il benessere attraverso l’educazione alla felicità. Ha stilato un decalogo, dei consigli pratici da mettere in pratica per uscire da questa epidemia.

Il decalogo per essere felici nel fine settimana

Inizia la giornata con una routine rilassante che può essere dedicarsi a qualche esercizio di yoga, fare una corsetta, concedersi una colazione golosa. Trova un hobby, qualunque cosa possa contribuire a renderti soddisfatto: vale tutto dal giardinaggio all'uncinetto, dal corso di cucina alla pittura. Goditi la natura: lo sottovalutiamo, ma trascorrere del tempo nel verde, all'aria aperta, è rigenerante per lo spirito e ha effetti positivi sull'umore e sul benessere emotivo. Fai del bene agli altri: un gesto gentile può migliorare anche la propria giornata, non solo quella di chi lo riceve. Fai una pausa dal digitale e disconnetti i dispositivi per disintossicarti dal virtuale e tornare nel reale. Vivi i tuoi affetti, ma quelli veri, dunque dedica tempo agli amici, alla famiglia, a chiunque possa regalarti una gioia vera. Pratica la gratitudine, ossia rifletti su tutto ciò che di bello c'è nella tua vita, su ciò per cui puoi ritenerti grato, così da mettere il focus sul positivo e non lasciarlo sul negativo, che tende a prendere il sopravvento. Regalati una cena speciale: il proprio piatto preferito è sempre una coccola. Prenditi tempo per il relax, quindi approfittane per rilassarti e fare qualcosa che non potresti fare durante la settimana. Va bene concedersi un po' di sano ozio, senza provare sensi di colpa. Pianifica la settimana: mettere in ordine le attività serve a diminuirne il percepito, alleggerendo il carico emotivo.