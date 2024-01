Mouth taping, dormire con un cerotto sulla bocca per migliorare il sonno: l’esperto spiega i rischi Spopolano su TikTok video di persone che vanno a dormire con un cerotto sulla bocca, metodo che dovrebbe migliorare la qualità del sonno. Ma è davvero così? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Intervista a Prof. Gian Mario Migliaccio Professore Associato Università San Raffaele Roma

A cura di Giusy Dente

Non è raro imbattersi su TikTok in video in cui le persone si coprono la bocca prima di andare a dormire e vanno a letto così, praticamente con la bocca tappata da nastro adesivo o cerotto. Questo trend è diventato in breve tempo virale e il solo hashtag #mouthtaping conta oltre 186 milioni di video, a cui si aggiungono quelli con hashtag del tipo #mouthbreather oppure #sleeptips. Sì, perché il passaparola che si è generato si basa sulla convinzione che questo metodo sia un toccasana per la salute e il benessere notturno, che migliori la qualità del sonno e consenta un riposo ottimale. Di base, questo bendaggio "costringe" a respirare solo col naso e non con la bocca. Questo dovrebbe avere dei benefici, come testimoniato da alcuni utenti su TikTok. Ma è davvero così? Lo abbiamo chiesto al Prof. Gian Mario Migliaccio, Dottore di ricerca in scienze dello sport.

Mouth taping notturno: funziona davvero?

Video dopo video, il mouth taping è diventato una pratica molto gettonata. Chi lo ha sperimentato, ha testimoniato un riposo notturno migliore, dovuto al fatto di respirare col naso invece che con la bocca. La verità è che queste convinzioni si basano sul nulla, perché dal punto di vista scientifico non ci sono certezze che dimostrino la validità di questa procedura e ne assicurino dei benefici.

Intervistato da Fanpage.it, il Prof Gian Mario Migliaccio ha illustrato alcuni studi sul tema, tutti studi embrionali che non sono mai stati approfonditi né citati: "Metto un cerotto a parziale o totale chiusura della bocca per favore in modo di inspirare ed espirare esclusivamente dal naso. Inspirando solo dalla bocca e non dal naso non ho più la prima barriera del sistema immunitario, legata al muco e ai peli del naso. Se uso solo la bocca ho più alta possibilità di incorrere in batteri e virus. Tecnicamente è un tappo sulla bocca. Evidenze scientifiche sono assolutamente inesistenti: c'è uno studio del 1999, uno del 2022, ma sono studi preliminari che non sarebbero nemmeno da prendere in considerazione. Non si può dire assolutamente che funzioni e non consiglierei mai a nessuno di farlo. Invece di ridurre un problema lo sto incrementando, perché blocco il flusso d'aria che è una sciocchezza. Inoltre usando solo il naso provoco secchezza alle vie respiratorie e al muco".

Il mouth taping non migliora il sonno

Gli utenti di TikTok lo presentano come un metodo utile per dormire meglio, ma l'esperto ha chiarito che la scienza è piuttosto scettica in merito: "Si dorme meglio? No. Io blocco il flusso di aria dalla bocca (dove è più veloce) e forzo l'ingresso solamente dal naso (sia di espirazione che inspirazione): così ho un flusso d'aria più lento. In questo modo dovrei abbassare l'attivazione del sistema nervoso simpatico e attivare il parasimpatico, così da ridurre lo stress. Ma questo solo a livello teorico. Il respiro a bassa frequenza esiste, ma quando io lo cerco in un modo fisiologico: è diverso se mi tappo la bocca con un cerotto e obbligo la respirazione solo col naso. Non c'è evidenza, è una forzatura inutile, ridicola a livello scientifico. Poi che sia un trend è un altro discorso. Anzi è anche pericoloso, perché se magari ho delle allergie, il setto deviato e mi ritrovo bocca chiusa e naso parzialmente otturato. Non è molto intelligente".

Il mouth taping non riduce le problematiche del sonno

Un altro filone di pensiero, lo ritiene un metodo utile per ridurre l'apnea notturna, ma l'esperto ha smentito questa convinzione errata, che non ha sostegno da evidenze scientifiche. Non riduce effettivamente il russamento: "Il problema in questi casi è l'otturazione dei tessuti molli, ma più in basso: né a livello di bocca né di naso. Quindi comunque l'aria o entra dalla bocca o dal naso, arriverà nella zona della trachea e in quel punto collassano i tessuti molli, che provocano apnee e russamento. Se russo meno è forse perché anche il flusso d'aria è inferiore. Per il russamento sono altre le cose da fare, prima di tapparsi la bocca: praticare attività fisica e ridurre il sovrappeso. Queste sono evidenze scientifiche, non il cerotto sulla bocca".

Perché gli atleti usano il mouth taping

La scorsa estate non è passato inosservato l'allenamento della tennista polacca Iga Swiatek, in campo con del nastro adesivo sulla bocca per favorire una corretta respirazione nasale. In questi casi, dunque per sportivi di alto livello, la questione Mouth taping è diversa: "Si usa il respiro solo nasale per vari motivi. Ma innanzitutto parliamo di persone sveglie, non che stanno dormendo, quindi in caso di bisogno possono riprendere a respirare con la bocca; nel sonno è più delicato. Teoricamente, riducendo il flusso d'aria dovrei andare a produrre più acido lattico, sovraccaricare il metabolismo energetico. Ma lo farei fare solo ad atleti d'elite, non lo consiglierei mai a un amatore. Ha senso se lo consiglia un allenatore esperto a un atleta di alto livello che cerca un consiglio sulla respirazione".

