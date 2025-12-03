Manifesting: esprimere a voce alta i propri desideri basta per far sì che si realizzino?

Volli, sempre volli, fortissimamente volli. È una delle frasi più citate quando si tratta di traguardi da raggiungere, grandi imprese e soprattutto forza di volontà. È di Vittorio Alfieri, anno domini 1783, la scrisse per raccontare che dopo il successo della messa in scena della sua prima tragedia (Antonio e Cleopatra) ordinò al suo domestico di legarlo alla sedia per non incappare in distrazioni, per poter essere così concentrato nel suo obiettivo: scrivere per diventare un autore tragico. Salto in avanti di due secoli e mezzo (o poco meno): nel 2024 il Cambridge Dictionary proclama parola dell'anno ‘Manifest", ovvero manifestare, nel senso di proclamare ad alta voce le proprie intenzioni per far sì che queste si avverino. Su TikTok il trend #manifesting diventa virale (soprattutto nell'ultimo anno): gli adolescenti e i giovani hanno trovato una nuova tendenza dal nome esotico e sotto forma di hashtag per realizzare (o almeno provarci) i loro desideri.

Manifesting: tra pensiero magico e legge dell'attrazione

Volere è potere è un'altra delle frasi tipiche che si usano quando si vuole esortare qualcuno (o sé stessi) alla realizzazione di un obiettivo, ma siamo sicuri che volere (oppure manifestare) basti? E "Il manifesting può essere utile per rendere espliciti i propri desideri – spiega a Fanpage.it lo psicoterapeuta Matteo Merigo – Dire ad alta voce cosa si vuole serve a fare chiarezza mentale, a iniziare un processo di focalizzazione. Ma non basta. Dopo aver detto ad alta voce cosa si desidera non ci si può certo aspettare che l'universo magicamente si allinei per noi. Bisogna agire di conseguenza per provare a realizzare il proprio desiderio. Altrimenti si va nel campo del pensiero magico, nella spiritualità da TikTok. E niente di tutto questo può essere utile per realizzare i propri obiettivi". Credere intensamente nei propri desideri non basta, la legge dell'attrazione, quella che andava tantissimo agli inizi del 2000, è un flop e ormai lo sappiamo. "La legge dell'attrazione, per spiegarla in due parole, dice che si attrae quello che si pensa, quello che si desidera. Ma il mondo non va certo dietro ai nostri pensieri e alle nostre volontà, non troverò l'amore della vita soltanto perché lo sto desiderando fortemente".

Visualizzare i propri obiettivi

Ma se è vero che non c'è nulla di scientifico nel manifesting e che una semplice dichiarazione, anzi manifestazione, d'intenti, non basta a far sì che le cose accadono, è vero anche che alla base della realizzazione dei propri obiettivi ci sono alcuni elementi che aiutano. "Intanto bisogna imparare a visualizzare gli obiettivi. In questo senso il manifesting dovrebbe essere inteso non come un punto di arrivo ma come un punto di partenza – suggerisce Merigo – Posso esprimere, ad alta voce o su carte o sulle note dell'iPhone, quello che desidero e poi da lì cominciare a strutturare la mia strategia per raggiungere quell'obiettivo. Non dimenticando che per la realizzazione di un proposito ci sono sempre quattro elementi da considerare: la motivazione, la strategia, l'ambiente e la continuità. Ho un obiettivo, sono fortemente motivato a raggiungerlo, e per questo devo mettere in atto delle strategie, dei comportamenti ma allo stesso tempo dovrò tenere conto dell'ambiente che mi circonda, di eventuali ostacoli esterni o anche interni con cui mi dovrò confrontare e che probabilmente mi metteranno alla prova. Poi c'è la continuità, il perseguire quell'obiettivo con costanza, un altro elemento essenziale alla realizzazione". Strutturare una visual board, il journaling sono tutte tecniche utili per aiutarci a visualizzare l'obiettivo e capire quali sono i micropassaggi che uno dopo l'altro ci consentono di raggiungere il nostro desiderio.

La forza del pensiero

Dunque, chi l'avrebbe mai detto, la forza del pensiero non basta. Desiderare intensamente qualcosa non la farà avvenire magicamente. Eppure tanti, tantissimi ci credono davvero. Altrimenti non sarebbero stati pubblicati libri sul manifesting e non sarebbe diventato un trend su TikTok. Complici di questa esplosione del manifesting sono anche persone famose, soprattutto in America, come Oprah Winfrey, Ariana Grande, Will Smith, Ashley Grahm, Jim Carrey (che ha raccontato di aver girato per anni con un assegno scritto da lui stesso con un importo di dieci milioni di dollari per servizi di recitazione) e anche la scrittrice Bernardine Evaristo. "Il manifesting non è altro che la versione pop di concetti che la psicologia studia da decenni: motivazione, autoefficacia, attenzione selettiva, fissazione degli obiettivi, scrittura espressiva. Segue anche alcuni principi della psicologia dello sport come lo stato di flow (che è uno stato di massima concentrazione e coinvolgimento). Non c'è una forza cosmica che ci muove. Il nostro pensiero motivazionale può essere una forza, una potenza, ma ovviamente è come piantare un seme nel terreno: bisogna prendersene cura. Lavorare per un obiettivo, credere di avere le capacità per realizzarlo aiuta, ma è solo un punto di partenza. Non bisogna fermarsi alla sola espressione verbale. Il manifesting funziona se si pianifica, se si ragiona per microobiettivi, se si lavora con costanza. Non funziona se lo intendiamo solo come un pensiero magico, una lampada da sfregare. È importante che i pianeti si allineino, certo, il contesto e l'ambiente contano (l'abbiamo detto prima), ma dobbiamo sempre tenere a mente che i desideri si realizzano quando siamo noi a muoverci per realizzarli".