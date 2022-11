Le gioie del sesso dopo i 50 anni: come liberarsi dai propri tabù Non è mai troppo tardi per vivere una sessualità felice e appagante. La sessuologa Maria Claudia Biscione spiega come liberarsi da tabù e censure per vivere il sesso senza tabù a qualsiasi età.

Intervista a Dott.ssa Maria Claudia Biscione Sessuologa e psicoterapeuta

A cura di Francesca Parlato

Emma Thompson in una scena del film "Il piacere è tutto mio"

"Il piacere è tutto mio", già il titolo italiano la dice tutta sul nuovo film di Sophie Hyde con Emma Thompson. Nella pellicola, uscita in questi giorni al cinema, la protagonista, vedova da tre anni e sessualmente insoddisfatta, decide di provare ad appagare tutti i suoi desideri (compreso quello di provare un orgasmo) con un professionista del sesso. Il film è un inno alla sex positivity e ci ricorda il fatto che non è mai troppo tardi per costruirsi una vita sessuale felice. "A differenza di quello che molti uomini e soprattutto molte donne credono, c'è sempre tempo per provare a vivere in maniera appagante e soddisfacente il sesso. Liberiamoci dal tabù dell'età" ha spiegato a Fanpage.it la sessuologa Maria Claudia Biscione.

La vecchiaia rende più liberi (anche nel sesso)

L'amore non ha età e dunque neanche il sesso. "Crescere non deve portarsi dietro soltanto la frustrazione di invecchiare, ma sopratutto il privilegio di poter avere delle cose di cui ci si è privati o per le quali ci si è autocensurati". L'età adulta diventa così un momento imperdibile per rimettersi in gioco anche nella vita sessuale e affettiva. "Possiamo, anzi dobbiamo, concederci una centratura su noi stessi più sana e completa per raggiungere degli obiettivi che nei tempi passati abbiamo ignorato o abbandonato. Prima riusciamo a fare questo salto prima migliorerà la qualità della nostra vita. Dobbiamo imparare a dire di no e a esporci di più, a esprimere i nostri desideri senza tabù".

Il fattore menopausa

Il fattore menopausa può sicuramente influenzare la vita sessuale delle donne, ma non bisogna farne un cruccio. "Può essere un elemento di inibizione o di rallentamento – spiega la sessuologa – Ma se prima menopausa voleva dire fine della vita sessuale oggi sappiamo che non è così. Questo non vuol dire che non esistano delle problematiche connesse a questo particolare momento, ma anche in quel caso parlarne si rivela la soluzione migliore". Oggi è più facile chiedere aiuto, confrontarsi con le proprie coetanee o con il ginecologo "Per ogni ‘sintomo' ci sono delle soluzioni che agevolano la vita delle donne. La secchezza vaginale andrà contrastata con dei lubrificanti, se di notte soffriamo di vampate possiamo farlo presente al nostro partner e rimandare i rapporti ad altri momenti della giornata. Ammettere con sé stesse che si tratta di un periodo un po' complicato serve proprio a dare tranquillità e a capire che non è altro che un momento di passaggio".

Non è mai troppo tardi per una sessualità felice

Non la vogliamo fare facile, liberarsi di tabù, autocensure e inibizioni può essere complesso, ma si può provare ad alleggerire il carico in maniera graduale. "Se abbiamo un partner cerchiamo di instaurare con lui una comunicazione virtuosa. Abbandoniamo i non detti, parliamo di più, focalizziamoci su quello che vogliamo e cerchiamo dei partner che siano in grado di accogliere i nostri bisogni con rispetto" suggerisce Biscione. Il fattore età smetterà così di essere un fardello. "Esploriamo la sessualità, diamo spazio alle nostre fantasie: non è un caso che i sex toys siano molto più utilizzati da donne e uomini maturi rispetto ai giovani. Accogliamo questa spinta che abbiamo, prendiamo coraggio, mettiamoci al centro e proviamo a dare spazio anche a ciò che in altri momenti della nostra vita ci sembrava trasgressivo. Ricordiamoci che non è mai troppo tardi per avere una sessualità felice".