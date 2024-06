Le fragole fanno ingrassare? La risposta del dietista e come inserirle nel piano alimentare

video suggerito

Intervista a Dott. Loreto Nemi Dietista e docente presso l'Università Unicamillus di Roma

A cura di Giusy Dente

Le fragole sono il frutto estivo per eccellenza. In realtà, non sono propriamente un frutto: a esserlo, sono soltanto i semini sulla superficie! Le fragole si prestano a diversi utilizzi: sono perfette da mangiare come frutta fresca, al naturale o arricchite con del succo di limone. Per i più golosi, l'accoppiata con panna e cioccolato resta un piacere da concedersi quando si è alla ricerca di una dolce coccola. E poi ci sono le confetture, le marmellate, c'è chi le aggiunge anche alle insalate. Tutti questi usi ben si conciliano con un regime ipocalorico. Le fragole, infatti, possono tranquillamente essere introdotte nella dieta, in un'alimentazione sana e bilanciata. Intervistato da Fanpage.it, ha chiarito alcuni dubbi il dottor Loreto Nemi, dietista e docente presso l'Università Unicamillus di Roma.

Quante calorie contengono le fragole

L'esperto ha spiegato perché le fragole possono tranquillamente essere mangiate anche quando si è a dieta, chiaramente con un consumo adeguato: "Una porzione di cento grammi di fragole contiene circa 40 calorie. Non c'è motivo per cui privarsi del piacere di un frutto così buono e anche molto ricco di nutrienti. Molte persone ritengono le fragole un frutto calorico ma in realtà, in percentuale, ha meno zuccheri di una banana. Per chiarire: 100 grammi di fragole contengono circa 5 g di fruttosio, 100 grami di banana ne contengono dai 12 ai 15 grammi a seconda del grado di maturazione".

Come mangiare le fragole senza aggiungere lo zucchero

Il fatto che contengano pochi zuccheri, non significa che aggiungerne sia comunque una buona mossa! L'esperto, infatti, ha specificato: "Lo zucchero è sicuramente da evitare. Ma se vogliamo dare un sapore diverso possiamo tagliare le fragole e versarci sopra del succo di limone o di arancia, in questo modo aumenteremo anche la quantità di vitamina C. E la panna in questo caso, se scegliamo quella al naturale, può contribuire, essendo ricca di lipidi, ad abbassare l'indice glicemico".

Le fragole contengono vitamina C

Le fragole contengono vitamina C, ma anche calcio, fosforo, potassio, flavonoidi e antiocianine dalle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie molto spiccate. Sono un toccasana, ma attenzione a non esagerare con le quantità, perché si sa che una tira l'altra! A tal proposito l'esperto consiglia di regolarsi in base al peso più che al numero: "Non possiamo dare un numero di fragole massimo, visto che la quantità varia a seconda della grandezza delle fragole. Regoliamoci col peso: stiamo intorno ai 100-150 grammi per ogni porzione".

