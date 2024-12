video suggerito

La nuova pericolosa tendenza: come funziona la mesoterapia Negli ultimi anni, soprattutto negli Stati Uniti, la mesoterapia, una procedura cosmetica non chirurgica, è utilizzata per rimuovere borse e occhiaie: perché è pericolosa e quali sono i rischi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiunque di noi è infastidito dalle occhiaie o dalle borse sotto gli occhi e, soprattuto dagli anni Duemila in poi, si è tentato di porvi rimedio con una procedura cosmetica non chirurgica chiamata mesoterapia. La mesoterapia consiste nell'iniezione sottocutanea attraverso piccoli aghi di un liquido, che contiene vitamine e minerali, per levigare ed eliminare le rughe e ridurre il grasso, nel tentativo di eliminare le borse sotto gli occhi. Negli ultimi anni la sua popolarità è cresciuta negli Stati Uniti: la mesoterapia è molto diffuso anche sulla pancia e sulle cosce. Prima di vedere i risultati, però, il trattamento lascia una serie di protuberanze a nido d'ape che conferiscono alla pelle sotto gli occhi quasi un aspetto che ricorda la pelle dei rettili.

I rischi della mesoterapia secondo gli esperti

Secondo alcuni esperti contattati dal Daily Mail, la mesoterapia comporta diversi rischi e potrebbe non portare i risultati sperati. La dottoressa Viktoryia Kazlouskaya, dermatologa di New York, ha dichiarato al DailyMail che i rischi della mesoterapia sotto gli occhi vanno oltre i piccoli effetti collaterali. I pazienti possono presentare lividi per diverso tempo, gravi reazioni allergiche, danni agli occhi e necrosi cutanea, ovvero quando le cellule del corpo muoiono a causa un mancato afflusso di sangue. Questo è dovuto al posizionamento dell'ago nei vasi sanguigni.

Anche se la mesoterapia può essere legale in alcuni Paesi, l'assenza di una supervisione normativa negli Stati Uniti fa sì che i pazienti possano essere esposti a prodotti contraffatti o non verificati: in generale, non è possibile sapere con precisione le sostanze iniettate dal medico. La mesoterapia è stata sviluppata nel 1952 in Francia come trattamento contro i disturbi dei vasi sanguigni e del sistema immunitario e da allora è utilizzata un po' per tutto. Oggi è utilizzata soprattutto per rimuovere il grasso nello stomaco, cancellare le rughe e rassodare la pelle.

La diffusione di questa tecnica, poi, è dovuto anche al prezzo piuttosto accessibile che l'ha resa molto popolare e consigliata anche su TikTok. Sul social cinese troviamo anche utenti che eseguono la procedura da soli, altra pratica decisamente pericolosa.