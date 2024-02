Il rimedio naturale contro l’invecchiamento: un bicchiere al giorno di succo di bergamotto Meno diffuso di limoni e mandarini, il bergamotto dovrebbe occupare un posto speciale nella nostra quotidianità proprio per le sue caratteristiche speciali. Ne abbiamo parlato con la nutrizionista Bracale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Intervista a Dott.ssa Renata Bracale Biologa e nutrizionista docente presso l'Università degli Studi del Molise

A cura di Francesca Parlato

Inverno, tempo di agrumi. Arance, mandarini, mandarance, pompelmi, limoni, li troviamo coloratissimi al mercato della frutta e ne conosciamo già le proprietà principali come la vitamina C, perfetta in questo periodo per aiutarci a rafforzare il nostro sistema immunitario e proteggerci da raffreddori e influenze. Ma c'è un altro agrume meno conosciuto ma altrettanto prezioso, forse più difficile da trovare al supermercato: il bergamotto. "Si tratta di un frutto tipicamente calabrese, ha un sapore un po' amaro rispetto alle arance ma un profumo che potremmo definire inebriante" spiega a Fanpage.it la nutrizionista Renata Bracale. Ha una buccia dal colore giallo intenso e per dimensioni e forma è simile ai pompelmi ma leggermente schiacciato alle estremità. A prima vista può essere scambiato anche per un limone "In realtà si tratta quasi sicuramente di un derivato di una mutazione genetica spontanea – continua Bracale – un ibrido tra un limone e un'arancia".

Le proprietà del bergamotto

Il bergamotto è coltivato in Calabria, lungo la costa dei Gelsomini, nella provincia di Reggio, ed è conosciuto non solo per le sue proprietà nutrizionali ma anche per quelle cosmetiche. "L'essenza di bergamotto è molto ricca di vitamina C (ne contiene circa il 36% della dose giornaliera), vitamina A e alcune del gruppo B. È anche una fonte di proteine, fibre e sali minerali – come sodio, calcio, potassio e magnesio – aminoacidi e un alto numero di antiossidanti, tra cui i flavonoidi". Inoltre è un antiossidante naturale. "Il suo regolare consumo è in grado di rallentare l'invecchiamento e combattere i famosi radicali liberi di cui sentiamo spesso parlare". Possiamo berne una spremuta a colazione oppure come merenda. "Un bicchiere di succo di bergamotto è in grado di garantire numerosi benefici per la salute. Aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari, tiene a bada colesterolo e glicemia ed è un aiuto per pelle e capelli. – spiega Bracale – Attenzione però perché il sapore può essere un po' amaro a causa dell'alta concentrazione di acido citrico. Per questo raramente viene consumato come frutto fresco e il suo succo è spesso mescolato con quello di altri più dolci come il mandarino, l'arancia o perché no la mela. Ma possiamo anche preparare una gustosa marmellata fatta in casa (magari usiamo lo zucchero integrale anziché quello bianco) e la possiamo spalmare la mattina sulle fette biscottate".

L'essenza di bergamotto

Il bergamotto occupa ampio spazio anche in altri campi oltre l'alimentazione. "Ad esempio nell'aromaterapia – continua Bracale – è utilizzato per ridurre i sintomi della depressione e dello stress proprio in virtù della sua azione calmante". Ed è anche un ingrediente molto usato in ambito cosmetico. "L’essenza di bergamotto è l’ingrediente principale dell’acqua di Colonia classica e per tantissimi altri prodotti di profumeria e si utilizza anche con altri principi attivi dalle proprietà simili (come limone e lavanda che sono calmanti e purificanti) per il trattamento della pelle".

