Il principe Harry sempre più star di Hollywood: un team di specialisti cura il suo benessere Il principe Harry si starebbe avvicinando alle abitudini tipiche di Hollywood: chi sono gli specialisti del wellness ai quali si affida.

Da quando vive in California, il Principe Harry ha cambiato profondamente il suo stile di vita. Stando a quanto riportato dal magazine Hello!, Harry avrebbe assunto una serie di specialisti che lo aiuti a curare il suo benessere fisico e mentale. Già nella biografia Spare il secondo figlio di re Carlo III aveva rivelato di essere seguito dalla psichiatra Lesley Parkinson, specialista che lo avrebbe aiutato a combattere l'ansia e la depressione, sintomi che l'avevano accompagnato anche dopo la morte della madre Diana Spencer. Ora, però, il principe sarebbe seguito anche da altre figure legate al mondo del wellness.

Un agopunturista e chiropratico per il principe Harry

Meghan Markle, moglie del principe Harry, è da sempre fan dei rimedi "naturali"e della medicina alternativa e sembra aver avvicinato anche il marito a questo stile di vita. Harry, a quanto riportato da alcuni tabloid, avrebbe assunto l'agopunturista Ross Bar, specialista che si occupa della gestione delle emozioni e dello stress. L'agopuntura è una branca della medicina alternativa che prevede l'uso di piccoli aghi in specifici punti del corpo, al fine di stimolarne la reazione. Questa tecnica ha come obiettivo quello di rimediare ad alcuni squilibri dei meccanismi neuroendocrini, che condizionano in maniera negativa la salute del paziente.

Oltre all'agopunturista, il principe Harry avrebbe assunto anche un chiropratico, Kevin English, specializzato in nutrizione. Il chiropratico agisce sulla colonna vertebrale con l'obiettivo di migliorare non solo la struttura della persona ma anche il suo benessere psicofisico. Spesso la chiropratica, disciplina della medicina alternativa, si utilizza contro il mal di schiena, le emicranie e altri dolori. Il principe Harry soffre di mal di schiena come da lui stesso rivelato in più occasioni, un dolore cronico dovuto agli anni in cui praticava rugby. Tra i vari rumors che vorrebbero il principe Harry in cerca di una casa nel Regno Unito, ipotesi poco gradita alla moglie, il principe ha scelto di buttarsi nel mondo del pilates prendendo lezioni da Jessie Blum, guru della disciplina tra le celebrities.