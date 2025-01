video suggerito

I 5 motivi per cui dovresti cominciare ad apprezzare il freddo e l'inverno L'estate è la vostra stagione preferita? Ecco cinque motivi, dalla bellezza della pelle, alle ore di sonno, per cui potete cominciare a riconsiderare positivamente il freddo e l'inverno.

A cura di Francesca Parlato

Ma che freddo fa? Dopo una lunghissima e caldissima estate, un autunno che pareva primavera (pioggia manco a pagarla, ma del cambiamento climatico parliamo un'altra volta) siamo a gennaio e possiamo smetterla di stupirci. Fa freddo. E non c'è niente di strano. Tutto regolare, temperature che scendono anche sotto lo zero, giornate grigie e buie e blue monday etc etc. Ma come sempre dobbiamo trovare un lato positivo, e quindi ecco qui una lista di 5 motivi per cui dovremmo smetterla di lamentarci (anche) del freddo.

1. Il freddo aiuta il sistema immunitario

Strano, ma vero. In inverno, sì quando siamo più soggetti a raffreddori e influenze, abbiamo anche la possibilità di rafforzare il nostro sistema immunitario. Non solo bevendo spremute d'arancia ma soprattutto uscendo dalle nostre case col riscaldamento acceso sempre a 26 gradi. L'esposizione al freddo tempra, stimola la produzione di globuli bianchi e questo vuol dire una maggior difesa e resistenza alle infezioni. Avrete sicuramente sentito parlare di quell'abitudine dei paesi del nord di lasciare i bambini (anche neonati) a dormire all'esterno dei bar o dei ristoranti, tutti incappottati. Anche se non lo metterete mai in pratica, sappiate che è una buona abitudine per almeno tre motivi: intanto si evita che i bambini passino troppo tempo al chiuso insieme a tante persone (è in questo tipo di luoghi che i virus banchettano), si fa respirare loro aria pulita e si stimola il sistema immunitario. Il consiglio? Vestirsi a strati e evitare gli sbalzi termici.

2. Aumentano le endorfine

Perché l'aumento di endorfine è un fatto positivo? Perché le endorfine sono dei neurotrasmettitori in grado di stimolare il buonumore. Il loro aumento genera una sensazione di euforia e benessere. E il freddo è in grado di aumentare le endorfine. Studi scientifici a supporto lo dimostrano e addirittura alcune pubblicazioni parlano della possibilità che le docce fredde possano essere utilizzate nel trattamento della depressione.

3. Migliora la concentrazione

In inverno si ragiona meglio, si pensa meglio e si lavora meglio. Questo fenomeno è vero soprattutto se confrontiamo quello che succede al nostro cervello in estate: le temperature troppo alte fanno sì che si esauriscano rapidamente le nostre riserve di zuccheri (per cercare di rinfrescarsi) e gli zuccheri (il glucosio in particolare) sono elementi essenziali per le nostre capacità mentali. Per questo motivo possiamo affermare che la nostra mente, quando è esposta al freddo, ok, va bene pure il fresco, lavora meglio ed più efficiente e reattiva.

4. La pelle è più bella

Ecco uno dei motivi per cui immediatamente dovremmo smetterla di lamentarci del freddo è la pelle. Il freddo, è vero può seccare la pelle e per questo bisogna fare attenzione a usare dei prodotti giusti per far sì che sia sempre ben idratata, ma allo stesso tempo tonifica. Pensiamo alla crioterapia, alla nuova tendenza beauty, lo skin icing che prevede l'immersione del viso, dopo un'accurata detersione, in acqua e ghiaccio, d'altra parte ‘Chi bella vuole apparire, un poco deve soffrire'.

5. In inverno si dorme meglio

L'altro motivo per cui l'inverno ci fa bene è il sonno. Abbandonata l'ora legale, superati quei dieci giorni critici simil jet-lag, come è stato dimostrato da un recente studio dell'Università di Berlino durante la stagione invernale dormiamo un'ora in più. Questo avviene perché il nostro corpo segue i ritmi circadiani che sono direttamente collegati alle ore di luce. È vero in inverno abbiamo le giornate più corte ma almeno ne guadagniamo in ore di riposo.