Fare sesso riduce lo stress (ma solo a breve termine): cosa ha scoperto un nuovo studio

Un nuovo studio pubblicato su Archives of Sexual Behavior ha indagato la relazione tra il sesso e lo stress, per capire se effettivamente avere rapporti sessuali abbia benefici sull'umore e soprattutto la loro durata nel tempo. In passato, ricerche scientifiche e teorie psicologiche hanno affermato l'esistenza di questa relazione: sembra quindi che effettivamente il contatto fisico riduca le emozioni negative attraverso specifici percorsi neurobiologici. L'attività sessuale stimola la produzione di ormoni come l'ossitocina, che regolano la risposta corporea allo stress. Una frequente attività sessuale, quindi, innesca una migliore soddisfazione di vita e un umore più felice. Ma per quanto tempo? Il nuovo studio ha esaminato appunto queste fluttuazioni. I ricercatori si sono basati su un ampio campione di coppie di novelli sposi.

Sierra D. Peters, l'autrice dello studio che lavora come professoressa associata di Psicologia al Rhodes College, ha spiegato: "C'è questa diffusa convinzione che il sesso sia un antistress naturale, ma pochissime ricerche hanno effettivamente fornito prove empiriche convincenti a sostegno di questa convinzione. Il nostro obiettivo era esaminare se l'attività sessuale riduca effettivamente lo stress a lungo termine. Eravamo anche interessati a capire se il contesto del sesso influenzi le proprietà antistress del sesso".

Il campione finale preso in esame comprendeva 645 individui, suddivisi in coppie: tutti giovani adulti tra i 25 e i 30 anni insieme in media da meno di sei mesi. A tutti è stato chiesto di registrare le esperienze di vita reale nel momento in cui si verificavano, anziché basarsi sulla memoria retrospettiva. Poi ciascun partner ha compilato un sondaggio ogni sera per due settimane, riferendo se avessero avuto rapporti sessuali con il proprio partner, quantificando il grado di soddisfazione e definendo le motivazioni che li avevano spinti a essere intimi.

I ricercatori hanno scoperto un'associazione tra attività sessuale e riduzione dello stress nello stesso giorno. Nei giorni in cui le coppie avevano rapporti sessuali, i livelli di stress erano inferiori rispetto ai giorni in cui non li avevano avuti. Il problema riguarda la durata di questo effetto: le proprietà antistress dell'attività sessuale, infatti, sembrano essere molto limitate nel tempo. L'analisi ha rivelato che fare sesso in un dato giorno non è associato a una riduzione dello stress il giorno successivo.

Gli effetti benefici non durano oltre le 24 ore. "Sono rimasta sorpresa nel vedere quanto fossero transitori i benefici del sesso in coppia" ha detto Peters a PsyPost. I ricercatori hanno anche scoperto l'incidenza della qualità dell'esperienza sessuale, rilevando una maggiore riduzione dello stress nello stesso giorno in caso di maggiore soddisfazione per l'incontro sessuale. Un'altra scoperta significativa riguarda le motivazioni alla base dell'attività sessuale. Avere rapporti sessuali con motivazioni di evitamento (quindi per evitare conflitti o superare un litigio) è stato associato a livelli più elevati di stress il giorno successivo. Paradossalmente, fare sesso per prevenire un litigio va a creare proprio quella tensione da cui l'individuo spera di sfuggire. Va meglio quando si fa sesso per motivi di avvicinamento, collegati a un minore stress il giorno successivo.

"Una delle principali conclusioni di questa ricerca è che il sesso può ridurre lo stress, ma questi effetti benefici sembrano essere piuttosto di breve durata – ha concluso Peters – Abbiamo scoperto che nei giorni in cui le coppie facevano sesso, si sentivano meno stressate il giorno stesso. Tuttavia, questi benefici non si protraevano il giorno successivo. Un'altra conclusione importante di questa ricerca è che il motivo per cui le persone fanno sesso è importante. Quando le coppie facevano sesso per evitare conflitti o tensioni nella loro relazione, in realtà si sentivano più stressate e questo stress maggiore si protraeva il giorno successivo".

In definitiva: "Il sesso non è la cura definitiva per lo stress. Può fornire una soluzione tampone a breve termine, ma probabilmente non sostituisce l'affrontare le fonti di stress sottostanti".