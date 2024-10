Fare amicizia da adulti? Uno studio spiega perché è così difficile

video suggerito

Fare amicizia quando si è adulti è davvero complesso, soprattutto quando la vita quotidiana diventa sempre più frenetica e ricca di impegni. Una ricerca spiega perché è così difficile e come possiamo fare per creare nuovi rapporti duraturi.

A cura di Arianna Colzi

Vi siete mai chiesti perché, dopo una certa età, fare amicizia diventa così difficile? Alcuni di voi avranno subito pensato ai crescenti impegni di lavoro e alla vita famigliare e sentimentale che spesso diventa più impegnativa. Si tratta di due risposte validissime ma non soddisfacenti. Fare amicizia da adulti, ad oggi, è quasi impossibile tanto quanto trovare una persona con cui frequentarsi. In più da adulti siamo tutti dipendenti da un'unica variabile: il tempo, che è sempre troppo poco e ci rende difficile frequentare i vecchi amici, figuriamoci farsene di nuovi. Una ricerca ha dimostrato che ognuno di noi raggiunge il "picco" di amici intorno ai 25 anni: da questa età in poi, assistiamo a un generale declino del numero di persone che frequentiamo. Ma come mai accade tutto questo?

Perché da adulti abbiamo meno amici?

Non staremo qua a ribadire quanto questi primi decenni degli anni Venti abbiano sancito una generale tendenza alla solitudine (non necessariamente negativa). Quello che è certo è che gli amici sono un'ancora di salvezza anche in età adulta, periodo in cui, tuttavia, riusciamo a fatica a farne di nuovi. Fare nuovi amicizie richiede tantissimo tempo, così come mantenere questi rapporti, soprattutto se paragonato a quanto tempo impiegavamo durante l'infanzia e l'adolescenza. Uno studio ha calcolato che dobbiamo passare più di 200 ore con qualcuno per considerarlo un amico intimo. Se si frequenta la stessa università oppure lo stesso campo da gioco è più facile trascorrere insieme tutte queste ore. Da adulti le situazioni di convivialità si riducono.

Meno tempo passato insieme significa meno possibilità di creare nuove amicizie, come dimostra anche una ricerca guidata da Robin Dunbar, professore che dirige l'Istituto di antropologia cognitiva ed evolutiva dell'Università di Oxford, ha dimostrato che da adulti, soprattutto dopo che abbiamo fatto una famiglia o ci siamo sistemati economicamente, tendiamo a perdere in media due amici. Più si invecchia, più si acquisiscono relazioni fisse e obbligatorie: partner, amici di lunga data e figli. Ma cosa di impedisce quindi di fare amicizia in età adulta? Il lavoro da remoto ha eliminato uno dei pochi ambienti in cui è possibile creare dei rapporti da adulti: l'ufficio. E siamo talmente stanchi e prostrati dalle nostre interminabili giornate che il desiderio di frequentare ambienti e situazioni in cui si potrebbero fare nuove amicizie.

Come fare amicizia da adulti: alcuni suggerimenti

Come suggeriscono diversi studi ed esperti, il trucco per fare più amicizie da adulti è provare a replicare i comportamenti che avevamo da bambini. Se si hanno delle ore libere, può essere una buona idea frequentare un club (del libro, del cucito, un corso o qualsiasi altra attività di gruppo) o associazioni di volontariato. Per cercare di conoscere nuove persone, è importante sabotare subito i giudizi e quelle voci che ci dicono che non siamo interessanti e buttiamoci in una conversazione. Conoscere nuove persone richiede molta energia, come sottolineano alcuni studi, ma è sicuramente una delle cose più gratificanti che possiamo fare.