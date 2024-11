video suggerito

I 5 motivi per cui gli over 70 dovrebbero fare sesso regolarmente Uno degli ultimi tabù sul sesso da abbattere? L'idea che gli anziani non abbiano diritto a una vita sessuale soddisfacente. Ne abbiamo parlato con il sessuologo Matteo Merigo.

Intervista a Dott. Matteo Merigo Psicoterapeuta e sessuologo

A cura di Francesca Parlato

Gli anziani non sono più di quelli di una volta. Azzeriamo la nostra immaginazione, basta guardarsi intorno. Non possiamo più pensarli come delle adorabili e canute creature sedute in poltrona a guardare la tv e a fare i cruciverba. Hanno TikTok, fanno pilates, prendono i nipoti a scuola e li accompagnano a nuoto, fanno shopping online, viaggiano e – rullo di tamburi – fanno pure sesso. In meno di cento anni l'aspettativa di vita si è allungata di oltre 40 anni. Ma non solo, anche la qualità della vita è nettamente migliorata. E non è strano allora che anche i nonni rivendichino una vita sessuale felice e appagante. D'altra parte il sesso fa bene a tutte le età. Eppure intorno all'idea di anziani che fanno sesso sfoderiamo tutti i nostri moralismi. Certo è difficile immaginare già i genitori avere una vita sessuale, figuriamoci i nonni. "Il punto è proprio questo – spiega a Fanpage.it il sessuologo Matteo Merigo – Per quanto ci sentiamo moderni e per quanto i film, i libri e le serie tv parlino di sesso – e lo facciano sembrare un argomento sdoganato – nella realtà non è così. Ancora di più se si tratta di anziani. Il concetto che il sesso sia legato alla funzione riproduttiva è ampiamente superato eppure uno dei motivi per cui è difficile immaginare una coppia di anziani avere un rapporto sessuale è anche quello. Siccome la loro funzione riproduttiva è terminata non dovrebbero avere più pulsioni o fantasie. Ma, ovviamente, non è così".

Il sesso negli over 70

C'è la menopausa, l'andropausa, ci sono gli acciacchi e il fisico che cambia. Eppure nulla di tutto questo può essere di ostacolo al benessere sessuale. "Negli ultimi anni sono cambiate moltissime cose. La menopausa e l'andropausa possono essere trattate, esistono farmaci per migliorare l'afflusso sanguigno e per combattere le difficoltà di erezione. Esistono creme per trattare la secchezza vaginale. È cambiata anche la visione medica della sessualità e ci sono tanti strumenti che si possono mettere in campo per garantire anche a chi ha superato una certa età una vita sessuale soddisfacente".

Perché il sesso negli anziani è ancora un tabù

Nel 1991 Marco Ferreri diresse un film "La casa del sorriso" che raccontava della storia d'amore – molto malvista – di due anziani ospiti di una casa di riposo. Avanzamento veloce: nel 2022 la regista Sophie Hyde dirige Emma Thompson nel film dal titolo "Il piacere è tutto mio", la protagonista, un'insegnante in pensione vedova, decide di ingaggiare un gigolò perché nella sua vita non ha mai provato un orgasmo. Le reazioni all'idea di una donna o un uomo anziano con una vita sessuale attiva sono ancora di sconcerto. "Perché il sesso è sdoganato solo nei film. Oggi gli anziani non sono più quelli delle case di riposo, persone tranquille, senza interessi. Oggi vogliono viaggiare, vogliono esplorare, sono ancora curiosi. E la sessualità fa parte della vita. La vita è una continua esplorazione, una continua scoperta". Certo, nessuno vuole negare che le energie siano diverse, ma ci sono comunque. E ci sono anche delle maggiori consapevolezze. "Alcuni anziani vivono male i primi acciacchi, i primi segni del tempo, oppure l'inizio della pensione. Quando si smette di lavorare molti rischiano di andare in depressione, invecchiano di colpo. Per questo è bene mantenersi attivi, trovare anche altri hobby e non ignorare l'importanza del sesso. Non metterlo da parte soltanto perché si pensa che superata una certa età non sia più importante. Anzi, chi magari da giovane ha avuto una vita sessuale standardizzata o non del tutto soddisfacente potrebbe avere una giustissima voglia di cambiare, di sperimentare. L'età non deve rappresentare in alcun modo un limite".

5 motivi per cui non bisogna smettere di fare sesso (anche da anziani)

Partiamo dal presupposto che il sesso fa bene. Sempre. A tutte le età. È un toccasana per il corpo e la mente. "Non ci sono limiti, non ci sono paletti. Se non quelli che ci costruiamo noi stessi".

Fa bene al cuore. "Al pari di una corsa o di una passeggiata in bicicletta. Avere una vita sessuale attiva aiuta il funzionamento del nostro cuore". " Migliora la regolazione ormonale. "Il sesso influisce positivamente sulla produzione di estrogeni e di testosterone. E poi il sesso provoca un rilascio di endorfine, gli ormoni del benessere che influenzano positivamente il nostro umore". Apporta benefici al sistema immunitario. "Aumenta la produzione di anticorpi e la capacità dell'organismo di reagire ai malanni comuni come influenza e raffreddore". Rafforza il legame con il partner. "Aumenta il livello di comunicazione, si mantiene alta la complicità. Fare sesso anche dopo una vita passata insieme migliora il legame con il proprio partner". Miglioramento delle funzioni cognitive. "Alcuni studi hanno rilevato che fare sesso regolarmente aumenta la memoria e in generale migliora le funzioni cognitive".

