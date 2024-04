video suggerito

Dieta detox dopo Pasqua: vietati alimenti processati, sì a frutta e verdura cruda (con molta acqua) Preoccupati dagli eccessi a tavola nei giorni di Pasqua? Abbiamo chiesto al dietista Loreto Nemi tre consigli semplici da seguire per ripulire l’organismo e sgonfiarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Intervista a Dott. Loreto Nemi Dietista e docente presso l'Università Unicamillus di Roma

A cura di Francesca Parlato

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ragioniamoci un attimo. Lo so che i sensi di colpa stanno lì, sono pronti a sbucare per rovinarci queste prime giornate di primavera. E che ora è facile il pentimento pensando a quel bis che abbiamo fatto con la fetta di colomba o a quel pezzo di uovo al cioccolato al quale non abbiamo saputo dire di no. Ma ormai è fatta. E prima di darla vinta ai sensi di colpa dobbiamo ricordarci che non saranno certo una giornata o due di eccessi a tavola a farvi prendere peso o a nuocere alla vostra salute. Quello che possiamo fare, anziché tormentarci l'animo, è rimetterci in carreggiata seguendo tre consigli semplici e efficaci. "Evitare alimenti processati, privilegiare frutta e verdura e bere acqua – spiega a Fanpage.it Loreto Nemi, dietista – Non bisogna fare chissà che cosa. Basta pochissimo per rimediare a qualche eccesso". E non bisogna arrabbiarsi se vediamo l'ago della bilancia spostarsi un po' in avanati. "È un fenomeno passeggero legato all'assunzione di carboidrati che fa immediatamente aumentare la ritenzione idrica. Non si aumenta di peso per un solo pranzo".

1. Evitare alimenti processati o ultraprocessati

Sicuramente in questi giorni a tavola abbiamo esagerato con pietanze ricche di grassi e zuccheri. "Salumi, colombe, porzioni abbondanti di pasta, sicuramente non sono mancati – continua Nemi – Allora il primo consiglio è evitare gli alimenti processati e ultraprocessati e quelli ricchi di zucchero. Prediligiamo cibi al naturale, meglio ancora se integrali e ricchi di nutrienti, che possono sostenere il metabolismo e la funzione disintossicante del fegato".

2. Privilegiare frutta e verdura

L'altro consiglio è un classico. Abbondare con frutta e verdura. La dieta mediterranea ne consiglia 5 porzioni al giorno. "Scegliamo la verdura ricca di antiossidanti. Meglio la verdura a foglia verde, come gli spinaci, e quella che possiamo consumare a crudo che ci garantisce acqua, vitamine ed enzimi. Pensiamo anche agli asparagi o ai finocchi oppure alle puntarelle". Come frutta invece puntiamo sulle prime fragole di stagione "Meglio ancora se biologiche. Ma anche i mirtilli sono ricchi di antiossidanti. Oppure le mele. In generale prediligere a tavola la frutta e la verdura ricca di vitamina C è il consiglio ideale per agevolare il lavoro di fegato e reni".

3. Bere acqua e tisane

Un litro e mezzo al giorno in questi casi potrebbe non bastare. Ci abbiamo dato dentro con alimenti ricchi di sale e zucchero, oltre che di grassi saturi, meglio cercare di depurare il più possibile fegato e reni. "Se ci siamo anche concessi qualche brindisi in più è bene aumentare la quantità di acqua, possiamo anche aiutarci con le tisane. Le migliori in questi casi sono quelle al tarassaco, al cardomariano, al finocchio o all'anice, sono ideali sia per sgonfiarsi e depurarsi che per migliorare la digestione". Infine un consiglio extra: l'attività fisica. "Fare sport, un'attività anche moderata, permette di migliorare la circolazione e di attivare il metabolismo". Una dieta detox va bene purché duri poco e nel giro di qualche giorno si ritorni a un'alimentazione ben bilanciata. "Non seguiamo diete fai da te e non validate scientificamente, dopo qualche giorno di attenzione cerchiamo di ritornare a un'alimentazione dove tutti i macronutrienti siano ben bilanciati e equilibrati".

Le informazioni fornite su www.fanpage.it sono progettate per integrare, non sostituire, la relazione tra un paziente e il proprio medico.