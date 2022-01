Come cambia il sesso dopo i 50 anni per le donne: menopausa, orgasmi e nuove fantasie Dopo i 50 anni, con l’arrivo della menopausa, inizia una nuova fase per la vita delle donne, anche dal punto di vista sessuale. Il sessuologo Matteo Merigo ci spiega i cambiamenti più significativi.

Intervista a Dott. Matteo Merigo Psicologo, psicoterapeuta e sessuologo clinico

A cura di Francesca Parlato

"La stagione dell'amore viene e va. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età" cantava Franco Battiato in una delle sue più celebri canzoni. Ma anche se i desideri non invecchiano, sicuramente cambiano. La sessualità è in continua evoluzione, in perenne cambiamento. Soprattutto per le donne, che dopo i 50 si devono relazionare con uno dei passaggi più importanti della propria vita dal punto di vista fisiologico, ovvero la menopausa. "Il modo in cui cambia l'approccio alla sessualità per le donne ha sicuramente molto a che fare con il proprio vissuto, su come si è vissuta la sessualità prima della menopausa e soprattutto sulle aspettative. – spiega a Fanpage.it lo psicologo e sessuologo Matteo Merigo – Per alcune donne menopausa è sinonimo di libertà. Non c'è più la possibilità di concepire e questo apre nuovi scenari. Per altre invece è l'esatto opposto, la fine dell'età fertile corrisponde all'inizio della vecchiaia e questo può comportare un approccio meno sereno al sesso".

L'orgasmo dopo i 50 anni

Con l'arrivo della menopausa ci sono dei grandi cambiamenti ormonali. Cala la produzione di estrogeni e progesterone e questo evento può causare oltre che un calo del desiderio anche una maggior secchezza vaginale che può rendere anche dolorosi i rapporti sessuali. "Dal punto di vista fisico però organi come la clitoride, le piccole labbra, i bulbi del vestibolo, rimangono comunque innervati e questo vuol dire che non c'è una diminuzione del piacere o della possibilità di raggiungere l'orgasmo – spiega Merigo – La secchezza vaginale oggi può essere risolta attraverso gel e lubrificanti. Ma quello che vorrei sottolineare è che sessualità non vuol dire soltanto rapporti penetrativi. Ma intendiamo tutte quelle possibilità di rapporto intimo, appagante, che consente di portare avanti la propria affettività in maniera soddisfacente e di raggiungere anche l'orgasmo". Giochi, armonie, nuovi equilibri: per molte donne la sessualità dopo i 50 è una fase di grande sperimentazione. "Moltissime coppie, soprattutto quelle di lunga durata, le più stabili, dopo una certa età si lasciano andare più facilmente. Sperimentano situazioni e contesti piuttosto inusuali o particolari". Per raggiungere l'orgasmo potrebbe volerci un tempo più lungo, perché il sangue ha bisogno di più tempo per raggiungere gli organi genitali, ma l'intensità potrebbe essere addirittura maggiore. "Questo dipende dalla libertà che le donne sentono di aver conquistato con la menopausa".

Se la menopausa genera un blocco

Se per molte donne menopausa è sinonimo di libertà, in altre invece genera un blocco, una difficoltà ad andare avanti. La menopausa viene intesa come un ingresso nella vecchiaia e questo dal punto di vista psicologico può portare anche a un significativo calo del desiderio. "In questi casi cerchiamo sempre di confrontarci con un professionista, il ginecologo in primis, che potrà dare subito alcuni consigli per risolvere velocemente questo blocco. Poi cerchiamo di prenderci il tempo che ci serve per riscoprirci". Uno dei modi più funzionali è ricorrere ad esempio ai preliminari. "Sono troppo spesso sottovalutati, trascurati. All'inizio di una relazione gli viene data molta importanza poi invece li dimentichiamo. La menopausa invece può diventare un buon modo per reintegrarli nella propria sessualità". Nelle coppie di lunga durata la ricerca e la riscoperta della complicità può diventare fondamentale in questa nuova fase. "L'abbraccio intimo, quello che ci fa sentire al sicuro, che ci fa sentire comprese dal nostro partner, in questa fase della vita diventa funzionale alla sessualità". E poi se abbiamo un blocco proviamo a parlarne anche con il partner, raccontiamogli i nostri desideri, le nostre fantasie. "Riscopriamoci piano piano e rimettiamoci in gioco un passo per volta".