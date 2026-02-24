Che cos’è il “sedere da sedia da ufficio” e perché sta mandando in crisi le donne

È virale sui social la paura femminile per il “sedere da sedia da ufficio”, causato dalla posizione seduta prolungata che farebbe pressione sui glutei, rendendoli più deboli e piatti.

Si sa, la vita da ufficio non è così sana come la dipingono, soprattutto per il benessere del nostro corpo. Chi lavora seguendo i "classici" orari dalle 9 alle 17 si lamenta spesso di avere una vita sedentaria, di fare davvero poco movimento o di avere dolori muscolari e articolari proprio come chi fa lavori più dinamici. Ad esempio, i problemi alla schiena o al collo nascono spesso dalla posizione seduta mantenuta per diverse ore di fila, magari anche storta o ricurva. Più recentemente è stata invece coniata una nuova espressione, "sedere da sedia da ufficio", che sta circolando incessantemente sui social mandando tutte le donne in crisi.

Che cos'è il sedere da sedia da ufficio

L'espressione, che può apparire un po' buffa a primo impatto, descrive in realtà un problema reale: l'impatto che lo stare seduti alla scrivania tutto il giorno ha sul corpo e, in particolare, sui glutei. Dopo che alcune influencer, tra cui Katie Arbonn, hanno pubblicato dei video su TikTok in cui parlavano di questa tematica, tantissime altre donne si sono unite a loro denunciando come il lavoro da ufficio avesse fatto diventare loro il sedere piatto, alcune hanno addirittura affermato di essersi licenziate dopo aver scoperto le serie conseguenze che il lavoro d'ufficio può avere sul corpo a lungo termine. Infatti, lo stare costantemente sedute, unito alla pressione esercitata dal corpo sui glutei, possono spesso portare l'indebolimento o anche alla perdita di massa muscolare nei glutei.

Perché stare troppo tempo seduti fa male?

I muscoli dei glutei sono fatti appositamente per il movimento, per stare in piedi, camminare e per stabilizzare la schiena; se si rimane troppo seduti quindi e si indeboliscono, possono insorgere seri problemi come mal di schiena cronico, dolore ai fianchi, tensione ai muscoli e percezione di un cambiamento nella forma del sedere. Inoltre, stare troppo tempo seduti non causa solamente problemi ai glutei, ma a tutto il corpo. C'è un legame ormai assodato tra inattività e rischio di malattie croniche come diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, alcuni tumori e anche un rallentamento del metabolismo.

Cosa fare per combattere il sedere da sedia da ufficio

Purtroppo, tutti dobbiamo lavorare e non possiamo lasciare l'ufficio perché non vogliamo un sedere piatto. L'unico modo per contrastare questa situazione di deterioramento fisico è muoversi, fare esercizio fisico, camminare o fare sport: diversi medici hanno evidenziato come bastino circa 5-10 minuti di movimento ogni 4-5 ore per avere una vita decisamente più sana e allontanare questi problemi. È importante fare delle micro pause ogni 45-50 minuti di lavoro per muoversi e riattivare la muscolatura dei glutei e delle gambe, oltre che per fare un po' di stretching. I cosiddetti sport snacks possono davvero aiutare in questi casi, si tratta di piccoli e semplici accorgimenti che possono essere facilmente integrati nella quotidianità: camminare durante una telefonata di lavoro, fare sempre le scale, fare qualche squat.