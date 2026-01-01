stile e Trend
Abbracciare il nuovo anno con Sisu, la filosofia finlandese che trasforma la determinazione in forza quotidiana

All’inizio dell’anno si parla sempre di buoni propositi e nuovi inizi. Ma in Finlandia c’è il sisu, una filosofia che invita a restare saldi e continuare anche quando l’entusiasmo svanisce.
A cura di Elisa Capitani
Immagine

Con l’inizio di un nuovo anno arrivano naturalmente propositi e buoni intenti. C’è chi si promette di essere più costante, chi di imparare qualcosa di nuovo, chi di superare un ostacolo che da tempo sembra insormontabile. In questo momento di bilanci e ripartenze, la cultura finlandese offre un’idea potente: il sisu. Più di una parola, si tratta di una filosofia di vita che aiuta ad affrontare le difficoltà con coraggio e perseveranza, nonostante le avversità. Nel 2026, più che fissare obiettivi irraggiungibili, potremmo cominciare l’anno coltivando questa capacità di andare oltre i limiti percepiti.

Cos’è il Sisu e come nasce

Il sisu è un concetto profondamente radicato nella cultura finlandese che non ha un equivalente diretto in italiano o in altre lingue: racchiude forte determinazione, resilienza, coraggio e una volontà incrollabile di perseverare anche quando tutto sembra dire di arrendersi. Il termine, che deriva da una parola finlandese legata all’idea di interiorità, esprime quella forza interiore che spinge a continuare un compito difficile quando gli altri si fermano. Storicamente la parola è diventata emblematica durante la Guerra d’inverno contro l’Unione Sovietica nel 1939-40, quando la determinazione del popolo finlandese di fronte a difficoltà sempre più estreme ha contribuito a consolidare il concetto di sisu come simbolo nazionale. Più di una semplice qualità, il sisu è stato descritto da studiosi e psicologi come una forma di capacità psicologica di resistere a lungo termine e affrontare avversità che superano la normale tolleranza umana.

Perché iniziare l’anno nuovo con questa filosofia finlandese

All’inizio di un anno nuovo spesso si vuole cambiare ciò che non ci soddisfa, ma la costanza nel mantenere i propositi è la vera difficoltà. Qui entra in gioco il sisu: non è una promessa di risultati rapidi, né fa magie, ma un invito a sviluppare una forza interiore stabile. Invece di affidarsi alla motivazione passeggera, la filosofia del sisu suggerisce di coltivare una determinazione che persiste nonostante gli ostacoli, che trasforma ogni difficoltà in occasione per rafforzarsi. Nel contesto del nuovo anno, questo atteggiamento può aiutare a mantenere progetti personali e abitudini positive anche quando la strada si fa difficile, perché insegna a considerare lo sforzo non come un peso da evitare, ma come parte integrante della crescita.

Come applicare il sisu nei propositi quotidiani del 2026

Applicare il sisu ai propositi del nuovo anno significa quindi cambiare prospettiva sul fallimento e sulla fatica. Invece di fissare obiettivi ambiziosi destinati a sgretolarsi alle prime difficoltà, questa filosofia invita a concentrarsi sulla continuità: fare un passo alla volta, anche quando l’entusiasmo iniziale si affievolisce. Il sisu non chiede di essere sempre motivati, ma di restare presenti, di non interrompere il percorso davanti agli inevitabili ostacoli. Nel quotidiano può tradursi nel portare avanti un’abitudine anche nei giorni no, nel non abbandonare un progetto personale dopo un errore, nel scegliere la perseveranza al posto dell’autosabotaggio. In questo senso, iniziare il 2026 con il sisu non significa pretendere di essere migliori, ma più resistenti, capaci di restare fedeli a ciò che conta anche quando è difficile.

