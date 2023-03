Stiletto lashes: la tendenza anni ’60 delle ciglia a ciuffetti per la primavera 2023 Le ciglia a stiletto sono la tendenza make up della primavera 2023: intense e definite, si ispirano ai beauty look anni ’60, come l’iconico trucco di Twiggy. Scopri come realizzarlo!

A cura di Federica Ambrogio

Zendaya

Si chiamano stiletto lashes perchè ricordano la forma del tacco a spillo: più largo alla radice e più sottile alla punta. Il trucco di tendenza per la primavera 2023 si ispira ai make up look anni '60, in particolare alle ciglia di Twiggy: intense, raggruppate a ciuffetti e super definite. Sfoglia la gallery, scopri i prodotti indispensabili per creare il look e trova l'ispirazione adatta per il tuo make up!

Stiletto lashes, il trend make up della primavera

Bold, intense e che definiscono lo sguardo: le ciglia sono al centro dell'attenzione per il make up della primavera 2023 e prendono ispirazione dai look del passato, rendendo nuovamente protagonista un make up ispirato a Twiggy, icona beauty degli anni '60. Raggruppate in piccoli ciuffetti vestiti di mascara per creare un effetto intenso, più grande alla radice delle ciglia e più sottile e definito sulla punta. Un look che negli anni ha preso il nome anche di spider lashes, e che ora prende il nome dal tacco più celebre di sempre.

L’iconico make up look di Twiggy

Realizzare il look di tendenza per la primavera è molto semplice, ma richiede un po' di manualità e soprattutto attenzione. Per crearlo ti servirà un mascara preferibilmente con lo scovolino sottile e la pinzetta che solitamente utilizzi per definire le tue sopracciglia. Il consiglio in più in questo caso è quello di scegliere una pinzetta dalla punta ovale e arrotondata, che andrà comunque tenuta lontana dall'occhio. Stendi una passata di mascara sulle ciglia superiori e aiutandoti con la pinzetta pizzica insieme qualche ciglia creando così un ciuffetto: posiziona la pinzetta sulla punta delle ciglia che vuoi raggruppare ed esercita una leggera pressione. In questo modo la radice delle ciglia sarà più larga, mentre la punta sarà sottile e affilata. In alternativa potrai creare il look con le ciglia finte, scegliendo i peletti singoli e non i classici ciuffetti: le ciglia che andrai ad applicare con l'aiuto di una colla dovranno essere leggermente più lunghe delle tue ciglia naturali.