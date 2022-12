Come proteggere la pelle dal freddo con la skincare perfetta per l’inverno Temperature rigide e riscaldamento in casa possono influire sulla tua pelle, seccandola e rendendola meno elastica e luminosa. Scopri come proteggerla dal freddo e idratala a fondo.

A cura di Federica Ambrogio

Con l'arrivo del freddo, la pelle del viso e del corpo tende a cambiare: con le basse temperature e gli agenti atmosferici della stagione invernale come neve, vento e pioggia è molto elevato il rischio che la pelle possa seccarsi, screpolarsi e disidratarsi, e in particolar modo può perdere l'idratazione degli strati superficiali. Se già durante gli altri periodi adattiamo creme, sieri e detergenti in base alle temperature esterne, la skincare routine invernale deve essere creata ad hoc per proteggerla non solo dal freddo ma anche dagli sbalzi di temperatura, da vento e sole. Saranno quindi da preferire prodotti ricchi e nutrienti, dai burri agli olii, mentre i prodotti schiumogeni sarebbero da utilizzare con attenzione per evitare di seccare ulteriormente la pelle. L'attenzione si concentra sul viso perchè è una delle zone più esposte al freddo, ma bisogna prendersi cura anche di labbra, mani e corpo. Ecco tutti i consigli per una perfetta beauty routine invernale che protegge la pelle dal freddo.

Come cambia la pelle del viso in inverno?

L'arrivo delle basse temperature comporta anche un'aumento delle temperature del riscaldamento in casa: questi due fattori influiscono sulla pelle, andandola a seccare. Per questo motivo in inverno la pelle risulta meno elastica, perchè il film lipidico che la protegge viene prosciugato, provocando non solo secchezza ma anche screpolature e nei casi più gravi fastidiosi taglietti. Quando la pelle inizia a disidratarsi tra le prime sensazioni c'è il prurito, pelle che tira e rossori: in inverno infatti la pelle si assottiglia e diventa più sensibile, e per questo motivo sono da preferire prodotti lenitivi e particolarmente nutrienti.

Con le basse temperature la pelle è più secca e sensibile

Come detergere la pelle del viso in inverno

Per detergere la pelle del viso in inverno è fondamentale scegliere i prodotti giusti, evitando ad esempio quelli troppo aggressivi i schiumogeni. La detersione del viso nella skincare invernale dovrà quindi preferire prodotti cremosi, in gel o lattiginosi, ma anche oli e burri per struccare e pulire la pelle fornendo già una coccola e un'idratazione in questa importante fase della tua beauty routine. Saranno perfetti i detergenti ad azione nutriente che contengono al loro interno principi attivi essenziali per idratare e rimpolpare la pelle del viso. Scegli la delicatezza, puntando su prodotti soft e poco aggressivi.

Scegli un detergente cremoso in inverno

I consigli per idratare la pelle con il freddo

In inverno la pelle ha bisogno di un nutrimento maggiore: le creme viso diventano quindi più ricche e consistenti, e possono essere abbinate anche a sieri da applicare sul viso prima della crema idratante per potenziare l'effetto idratante. La crema e, se necessario, il siero dovrebbero essere applicati quotidianamente al mattino e alla sera dopo la detersione: se la pelle è particolarmente secca, la sera puoi utilizzare anche una crema notte ancora più ricca e nutriente. Fondamentale poi applicare il contorno occhi: la zona è particolarmente sottile e sensibile, e le temperature rigide potrebbero seccarla facendo comparire prima del tempo rughe e segni di espressione.

Applica la crema idratante al mattino e alla sera

I trattamenti beauty da seguire in inverno

Per cercare di contrastare secchezza e perdita di luminosità i migliori alleati per la tua pelle saranno, oltre alla skincare routine quotidiana, anche i trattamenti di bellezza, da eseguire sia in centro estetico che a casa. Nei periodi più freddi infatti, le maschere viso nutrienti e idratanti possono essere fatte ancora più di frequente per riequilibrare il film idrolipidico della pelle e mantenere la corretta elasticità. Perfette le versioni in crema, maggiormente nutrienti e ricche, ma potrai utilizzare anche quelle in tessuto. Non dimenticare poi i patch idratanti, utili soprattutto nel contorno occhi e labbra.

Le maschere viso aiutano a mantenere la pelle elastica

Come proteggere dal freddo labbra e mani

Labbra e mani sono alcune delle zone maggiormente colpite dal freddo. Per proteggere le tua mani dalle basse temperature è quindi fondamentale utilizzare sempre dei guanti protettivi, ma potrai anche avere un'idratazione boost da impacchi nutrienti da fare a casa. Non dimenticare poi di applicare la crema mani prima di uscire di casa, insistendo particolarmente nelle zone più a rischio, come nocche e spazi tra le dita. Anche le labbra risentono delle basse temperature: andrà quindi intensificata l'applicazione del balsamo labbra o dei burri, che andrà ripetuta più volte durante la giornata e prima di esporsi al freddo per creare una protezione dagli agenti esterni. Per amplificare ulteriormente l'idratazione potrai anche applicare della maschere labbra, da lasciare in posa durante la notte.

Proteggi anche le mani in inverno

Come prendersi cura della pelle del corpo in inverno?

Non dimenticare poi di idratare anche la pelle del corpo: se da un lato è più protetta dagli abiti, dall'altro è comunque incline a seccarsi. Effettua una scrub delicato ogni due settimane per rimuovere le cellule morte e poi idrata la tua pelle: saranno perfetti gli oli come quello di mandorle dolci o di argan, oppure i burri e i balsami idratanti per il corpo. Applica la crema soprattutto nelle zone critiche come gomiti e talloni, per evitare che si secchino e la pelle diventi più dura e meno elastica..