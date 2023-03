Sapevi che alcuni cosmetici non sono compatibili? Ecco come usarli al meglio per la tua pelle Sapevi che alcuni principi attivi non sono compatibili? Ecco quali cosmetici non abbinare e i consigli per utilizzarli al meglio per prenderti cura della tua pelle.

A cura di Federica Ambrogio

Per prendersi cura delle pelle spesso scegliamo ingredienti mirati a contrastare l'invecchiamento del tempo, oppure principi attivi che favoriscano la luminosità e la compattezza della pelle, utilizzando così sieri, creme e trattamenti con ingredienti differenti. Sapevi però che non tutti possono essere combinati e utilizzati contemporaneamente? Alcuni di essi infatti, se combinati insieme, potrebbero azzerarsi senza dare nessun beneficio alla pelle. Alcuni ingredienti specifici inoltre, vanno applicati nel modo e nel momento giusto: scopri tutti i consigli per eseguire una skincare perfetta per la tua pelle.

Quando si applica la protezione solare?

Spesso si pensa che la protezione solare sia necessaria solo quando ci esponiamo al sole per un prolungato periodo di tempo, in spiaggia oppure in montagna. La pelle va invece protetta dai raggi solari non solo in estate, ma tutto l’anno, anche in città. Per questo motivo è importante inserire nella propria skincare routine un prodotto con SPF adeguata in base al proprio fototipo. Va applicata al mattino dopo la abituale skincare, quindi dopo aver completato detersione e idratazione con i tuoi prodotti abituali. La protezione solare è fondamentale se utilizzi prodotti esfolianti oppure acidi e retinolo che rendono la pelle molto sensibile agli agenti esterni e, in particolare, ai raggi solari.

Retinolo, tutto quello che devi sapere

Sempre più spesso si sente parlare del retinolo, un derivato della vitamina A che stimola il rinnovamento cellulare, con proprietà anti age ed esfolianti. Nonostante apporti notevoli benefici alla pelle è importante saperlo utilizzare nel modo giusto, perchè abbinato ad altri ingredienti potrebbe causare irritazioni alla pelle: è il caso per esempio dell'abbinamento tra retinolo e acidi. Gli acidi appartenenti al gruppo degli alfa idrossiacidi (AHA) come il glicolico, il mandelico, o il citrico ma anche i beta-idrossiacidi (BHA) come l'acido salicilico non andrebbero abbinati ai prodotti a base di retinolo perchè l’utilizzo combinato potrebbe risultare stressante per la cute. Da evitare l'associazione anche con i cosmetici perossido di benzoile, utilizzati spesso dalle pelli acneiche: l’azione combinata dei due ingredienti potrebbe seccare e irritare la pelle e peggiorare il problema.

Il retinolo non andrebbe mai abbinato neanche ai prodotti a base di Vitamina C utlizzando due prodotti differenti: la loro azione combinata infatti azzera i benefici della Vitamina C e potrebbero addirittura irritare la pelle, provocando eccessiva sensibilità e facilitando la comparsa di macchie solari. Se invece gli ingredienti sono contenuti nello stesso prodotto possono essere utilizzati tranquillamente. È invece consigliato l'abbinamento del retinolo con prodotti a base di acido ialuronico.

La vitamina C va applicata solo sul viso asciutto

A proposito di vitamina C, conosciuta per il suo potere antiossidante e perfetta per regalare alla pelle un aspetto più luminoso e compatto contrastando le macchie della pelle, è importante applicarla nel modo giusto. Per evitare che la molecola di Vitamina C si destabilizzi ossidandosi è importante applicare il cosmetico su viso completamente asciutto. Da evitare l'abbinamento tra Vitamina C e AHA, perchè la pelle potrebbe irritarsi. Il miglior alleato per la Vitamina C è la Vitamina E: l'azione combinata permette infatti di amplificare gli effetti degli ingredienti.

Mattina o sera? Il momento migliore per applicare i cosmetici

La skincare routine andrebbe eseguita mattino e sera con una detersione completa e con un'idratazione ad hoc. Quando si utilizzano alcuni prodotti però, anche il momento della giornata nel quale si applicano può fare la differenza. Se parliamo ad esempio di esfolianti a base di retinoidi, acido glicolico e acidi della frutta AHA e BHA, il momento ideale per applicarli è alla sera, in modo che la pelle non sia poi esposta al sole. Le creme a base di vitamina C invece possono essere applicate al mattino per regalare un aspetto più fresco all'incarnato. L'acido ialuronico può essere invece applicato sia al mattino che alla sera.