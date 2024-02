Perché Russell Crowe si è tagliato la barba dopo cinque anni Russell Crowe si è rasato per la prima volta negli ultimi cinque anni. L’attore ha tagliato la barba, cosa che non faceva dal 2019: la scelta ha a che fare con il suo lavoro sul set. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Russell Crowe

Russell Crowe, star de Il Gladiatore, si è tagliato la barba dopo cinque anni. L'attore, che è stato ospite all'ultimo Festival di Sanremo, ha annunciato sul palco dell'Ariston diversi concerti in Italia, tra cui Pompei e Roma. Nonostante si stia dedicando alla musica, il divo neozelandese è pronto per tornare sul set, stando a quanto ha riportato lui stesso.

Russell Crowe a Sanremo 2024

Russell Crowe si è tagliato la barba per la prima volta dal 2019

Proprio il ritorno sul set ha a che fare con la scelta di Russell Crowe di rasarsi la barba, cosa che non accadeva dal 2019, come ha mostrato sui suoi profili social. Il radicale cambio di aspetto dell'attore aveva fatto dubitare i fan, che avevano imparato a conoscerlo con il volto glabro: l'attore aveva deciso di farsi crescere la barba, non accennando a volerle dire addio.

Russell Crowe lo scorso inverno

Ora, però, Crowe è atteso da un nuovo impegno sul set, che l'ha costretto a un cambio radicale di look. L'attore, infatti, girerà Nuremberg, tratto dal libro Jack El-Hai Il nazista e lo psichiatra. Le riprese del film inizieranno tra poche settimane, agli inizi di marzo, in Ungheria. La pellicola diretta da Jamie Vanderbilt racconta la storia del processo di Norimberga, uno dei processi più rilevanti del Novecento. Russell Crowe interpreta il gerarca nazista Hermann Göring, uno degli uomini più vicini ad Adolf Hitler. Durante il processo, nel 1946, Göring venne condannato a morte per crimini di guerra e contro l'umanità, ma si suicidò prima dell'esecuzioni E' stato proprio Russell Crowe a rendere pubblico l'addio alla sua barba, con una foto sui social.

