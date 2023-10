Michelle Hunziker regina di eleganza: la nuova manicure per l’autunno è nude La manicure da avere in autunno? Quella minimal e chic di Michelle Hunziker: ecco le foto della nuova nail-art nude della conduttrice.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è tra le donne più amate della tv italiana e, nonostante gli anni che passano, continua a mantenere intatta la sua simpatia. Non di rado si serve dei social per ricordare ai fan gli esordi della sua carriera a poco più di 20 anni e in ogni occasione il dettaglio evidente è che col tempo è diventata una vera e propria icona di eleganza. Sofisticata, raffinata ma allo stesso tempo iper femminile: la conduttrice, capace di mixare alla perfezione glamour e sensualità, sembra non avere rivali in fatto di stile. Nelle ultime ore ha rivelato ai followers anche la nuova manicure per l'autunno: ecco qual è la nail art minimal e chic a cui ispirarsi.

La manicure "classica" di Michelle Hunziker

Le manicure più trendy dell'autunno? Sono quelle ispirate ai colori della natura, dal marrone cioccolata al verde bosco, anche se "resistono" gli smalti dalle tinte intramontabili come il bordeaux o il nero. Michelle Hunziker ha deciso di essere "non convenzionale" evitando le mode di stagione. Di recente ha infatti puntato su un classico, la nail art nude. Sebbene a primo impatto possa sembrare una scelta di stile banale e un po' troppo minimal, in realtà è la soluzione ideale per coloro che intendono essere chic in ogni occasione, a prescindere dalla tinta del look sfoggiato.

La nuova manicure di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker dall'estetista amata dalle star

Di recente Michelle Hunziker ha fatto visita a Marcella Barbiere, una nota nails & make-up artist milanese amatissima dalle star, da Chiara Ferragni a Zoe Cristofoli, e le ha chiesto una nuova manicure per l'autunno. Niente colori accesi o di tendenza, ha preferito uno smalto nude sui toni del bianco latte, esaltando così la forma ovale delle unghie con estrema semplicità. Naturalmente non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social, aggiungendo la didascalia "Oggi coccolata da Marcella Barbiere". Insomma, Michelle ha dato l'ennesima prova del fatto che "less is more" è sempre la scelta giusta quando si parla di eleganza: in quanti prenderanno ispirazione da lei?