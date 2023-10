Michelle Hunziker ricorda i suoi anni ’90: la vecchia foto con le treccine e le lentiggini sul viso Ricordate com’era Michelle Hunziker da giovanissima? A rivelarlo è stata lei stessa sui social, dove ha rispolverato una vecchia foto in versione anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker ama avere un rapporto diretto con i fan ed è per questo che sui social posta regolarmente foto e Stories che raccontano la sua vita quotidiana. In quanti la ricordano da giovanissima poco dopo essere arrivata in Italia? All'epoca aveva poco più di 20 anni, divenne famosa per il matrimonio con Eros Ramazzotti (dal quale è nata la figlia Aurora) ma col tempo ha dimostrato di avere bellezza e talento da vendere, tanto che ad oggi viene considerata una delle donne più amate della tv italiana. Nelle ultime ore però, forse colpita da un momento di nostalgia, ha voluto rispolverare un vecchio album di ricordi: ecco com'era la conduttrice negli anni '90.

La foto di Michelle Hunziker da giovane

Ricordate Michelle Hunziker agli esordi della carriera? A soddisfare le curiosità dei fan è stata lei stessa sui social, dove proprio nelle ultime ore ha condiviso alcuni scatti del passato. Che abbia avuto un improvviso attacco di nostalgia o che si sia semplicemente ritrovata davanti un vecchio album di foto, non importa, l'unica cosa certa è che ha rivelato il suo aspetto quando era poco più che maggiorenne. Nell'immagine appare a mezzo busto con un violino tra le mani (forse all'epoca provava a suonarlo), indossava un paio di jeans a vita alta e un crop top scuro che lasciava l'ombelico in mostra e già mostrava con orgoglio il tatuaggio sulla spalla.

Michelle Hunziker da giovane

Il look anni '90 di Michelle Hunziker

A fare la differenza nel foto anni '90 di Michelle Hunziker è stato il beauty look. Oggi siamo abituati a vederla super sofisticata col caschetto e dei trucchi impeccabili ma da giovanissima seguiva la moda hippie e portava la chioma lunga e legata in raccolti messy arricchiti da micro treccine che contornavano il viso. Fatta eccezione per una stellina azzurra al centro delle sopracciglia, non utilizzava quasi il make-up, tanto che le lentiggini su naso e guance erano molto evidenti. Non mancavano, inoltre, le sopracciglia sottilissime richieste dal trend dell'epoca. Il dettaglio che non è assolutamente cambiato? Michelle continua a essere un'indiscussa icona di bellezza.